

今週の日経平均株価は、中東情勢の先行き不透明感からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比1801円安の5万3819円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が一時98ドル台乗せで収益拡大が期待されたＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、三井住友建設が完全子会社化目的にTOBを実施する三井住建道路 <1776> [東証Ｓ]、米バリューアクトによる7％保有が判明したマックス <6454> [東証Ｐ]、業績・配当予想を引き上げ自社株取得枠も拡大した京都フィナンシャルグループ <5844> [東証Ｐ]、「ＳＮコネクタ」の拡大に期待膨らんだサンコール <5985> [東証Ｓ]、2月の中国大陸売上の急回復が好感された良品計画 <7453> [東証Ｐ]、自社株2532万16000株を消却する日本郵船 <9101> [東証Ｐ]など。また、ブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、山一電機 <6941> [東証Ｐ]など17社は先週に続き上場来高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 鉱業―――――――――――― 1銘柄



<1605> ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]



● 建設業――――――――――― 2銘柄



<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]

<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 3銘柄



<4365> 松本油脂 [東証Ｓ]

<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]

<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]



● 医薬品――――――――――― 2銘柄



<4556> カイノス [東証Ｓ]

<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5985> サンコール [東証Ｓ]



● 機械―――――――――――― 3銘柄



<6356> 日ギア [東証Ｓ]

<6454> マックス [東証Ｐ]

<6496> 中北製 [東証Ｓ]



● 電気機器―――――――――― 6銘柄



<6521> オキサイド [東証Ｇ]

<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]

<6644> 大崎電 [東証Ｐ]

<6744> 能美防災 [東証Ｐ]

<6941> 山一電機 [東証Ｐ]

<6961> エンプラス [東証Ｐ]



● 輸送用機器――――――――― 1銘柄



<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]



● その他製品――――――――― 1銘柄



<7819> 粧美堂 [東証Ｓ]



● 海運業――――――――――― 1銘柄



<9101> 郵船 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 3銘柄



<3673> ブロドリーフ [東証Ｐ]

<3964> オークネット [東証Ｐ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]



● 卸売業――――――――――― 6銘柄



<7425> 初穂商事 [東証Ｓ]

<7460> ヤギ [東証Ｓ]

<7486> サンリン [東証Ｓ]

<7521> ムサシ [東証Ｓ]

<7539> アイナボＨＤ [東証Ｓ]

<7685> バイセル [東証Ｇ]



● 小売業――――――――――― 1銘柄



<7453> 良品計画 [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 2銘柄



<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]

<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]



● サービス業――――――――― 4銘柄



<2344> 平安レイ [東証Ｓ]

<2469> ヒビノ [東証Ｓ]

<6085> アーキテクツ [東証Ｇ]

<9632> スバル [東証Ｓ]





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