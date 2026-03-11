結婚を考える彼を実家の家族に紹介。しかし、その日から妹の態度に違和感が...彼のスマホに届いた衝撃のメッセージから始まる、家族全員を巻き込んだ【大修羅場】とは一体...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！結婚を前提に交際している彼を家族に紹介した主人公。幸せの絶頂にいるはずが、妹の信じられない裏切りにより、事態は思わぬ方向へ転がっていきます。愛する彼と実の妹が隠していた秘密とは…？

実家暮らしをしていた私は、結婚を考えている大好きな彼を両親と妹に紹介することになりました。家族みんなで楽しく食卓を囲み、とても和やかな時間を過ごせてホッとしていたのです。

しかし、それ以来彼が実家へ遊びに来るたび、妹がやたらと過剰なボディタッチをするようになりました。

腕に抱きついたり、顔を近づけたりと、姉の私から見ても少し目に余る距離感で、心の奥に小さな違和感を覚えるように...。妹の不自然な態度は気になりつつも、気のせいだと言い聞かせて過ごしていました。

そんなある日のこと。机の上に置いてあった彼のスマホにメッセージの通知が表示されました。ふと視線を落とすと、そこには「昨日のことは、お姉ちゃんには内緒だよ♡」という妹からの言葉がはっきりと映っていたのです。

心臓が嫌な音を立てて早鐘のように打ち始め、私は血の気が引いていくのを感じました。