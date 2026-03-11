結婚を考える彼を実家の家族に紹介。しかし、その日から妹の態度に違和感が...彼のスマホに届いた衝撃のメッセージから始まる、家族全員を巻き込んだ【大修羅場】とは一体...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！結婚を前提に交際している彼を家族に紹介した主人公。幸せの絶頂にいるはずが、妹の信じられない裏切りにより、事態は思わぬ方向へ転がっていきます。愛する彼と実の妹が隠していた秘密とは…？
幸せな報告のはずが…彼にすり寄る妹の不自然な態度
実家暮らしをしていた私は、結婚を考えている大好きな彼を両親と妹に紹介することになりました。家族みんなで楽しく食卓を囲み、とても和やかな時間を過ごせてホッとしていたのです。
しかし、それ以来彼が実家へ遊びに来るたび、妹がやたらと過剰なボディタッチをするようになりました。
腕に抱きついたり、顔を近づけたりと、姉の私から見ても少し目に余る距離感で、心の奥に小さな違和感を覚えるように...。妹の不自然な態度は気になりつつも、気のせいだと言い聞かせて過ごしていました。
そんなある日のこと。机の上に置いてあった彼のスマホにメッセージの通知が表示されました。ふと視線を落とすと、そこには「昨日のことは、お姉ちゃんには内緒だよ♡」という妹からの言葉がはっきりと映っていたのです。
心臓が嫌な音を立てて早鐘のように打ち始め、私は血の気が引いていくのを感じました。
確実な証拠を求めて！共有タブレットで見つけた裏の顔
彼と妹の間になにかがある。その疑念を確信に変えるため、私は冷静に動くことにしました。そこで妹がよく使っているリビングの家族共有タブレットを、夜中にこっそりと確認してみたのです。
すると、妹がログアウトし忘れていたSNSの裏アカウントを発見。恐る恐る画面をスクロールしていくと、なんと彼と妹が親密に寄り添うツーショット写真が、これでもかと大量にアップされていました。
ショックで崩れ落ちそうになりましたが、ここで泣き寝入りするわけにはいきません。私は震える手を押さえながら、タブレットに残されていた証拠データをすべて自分のスマホへ転送し、しっかりと保存しました。
誰が見ても言い逃れできないほどの完璧な証拠を手に入れた私は、ただ悲しむだけの自分を捨て、2人にきちんと現実を突きつけるための完璧な準備を整えました。
そしてこのあと、主人公がまさかの反撃を...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部