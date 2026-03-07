神社では、どこを見物すればいいの？境内には、さまざまなものが配置されている【図解 神道】

神社では、どこを見物すればいいの？境内には、さまざまなものが配置されている

少し知識をつければ、境内全部が見どころになる

白状しますと、私は若い頃、神社はお寺のように仏像を安置していないし、社殿の中には入れないからつまらないと思っていました。しかし、いくつもの神社をめぐっていくうちに、その魅力・面白さに気づいてきました。今では、どんなに小さな神社でも近くを通りかかったら、お参りをせずにはいられません。

神社がお寺より見どころが少ないように思えてしまうのは、1つには神社が神様のための場所であることに由来しています（前項参照）。たとえば、参拝者が目にする社殿は装飾性が少ない質素な建築とされることが多いのですが、御神体が奉安される本殿は精緻な彫刻がなされたり、極彩色に彩られていたりします。

このように神社のことを少し知っておくと、その境内は見どころがいっぱいだとわかります。たとえば社殿の形。神明造・大社造・春日造など、社殿建築にはさまざまな様式があります。これはお寺にない神社の特徴です。その神社はどんな様式なのか、近所の神社と同じなのか比べてみるのも面白いです。鳥居の形も種類が多く、要注意です（44項参照）。

神社には仏像はありませんが、彫刻がないわけではありません。社殿の壁や梁の上などに彫刻がされていることが少なくありません。龍などの霊獣、十二支、御祭神の神話、中国の故事などテーマもさまざまです。狛犬の形・姿にもバリエーションがあり、狐などの神使の像が置かれることもあります。摂社・末社にどのような神様が祀られているのか、石灯籠などの奉納者や年代、それらから神社や地域の歴史が垣間見えることもあります。

