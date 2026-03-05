映画『スペシャルズ』の公式SNSが、3月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）にSnow Manの佐久間大介がゲスト出演することを告知し、番組収録時のオフショットを公開した。

佐久間大介『徹子の部屋』オフショット／映画『スペシャルズ』場面写真

■佐久間大介と黒柳徹子の貴重な2ショット公開

写真には、黒柳徹子と並んで笑顔を見せる佐久間の姿が収められている。

この日の佐久間は、ベージュのジャケットにブラックのTシャツとデニムを合わせたカジュアルなコーディネート。ピンクのヘアカラーが、ピンクを基調とした花々が飾られた華やかなスタジオセットと相まって、明るく柔らかな雰囲気を演出している。

写真では、椅子に座る黒柳に目線を合わせるように佐久間が膝をつき、ピースサインを見せながら笑顔で寄り添う姿も。相手への気遣いが感じられる自然な2ショットとなっている。

また、投稿では番組初出演となる佐久間が黒柳からの“お願い”に全力で挑戦することも明かされており、どのようなトークが繰り広げられるのか注目が集まっている。

この投稿にファンからは「ニコニコでかわいい」「胸熱」「さっくんらしいな」「いつも所作が美しい」「優しさが溢れてる」「素敵な笑顔」といった声が寄せられている。

なお、佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』は3月6日より全国公開。

■佐久間大介『スペシャルズ』場面写真

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/