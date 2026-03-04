唯一の2駆！ 最安モデルの仕様とは？

ホンダは2026年2月26日、6代目となる新型「CR-V」を発表し、翌27日より発売を開始しました。

CR-Vは1995年に初代モデルが国内デビューして以来、「Comfortable Runabout Vehicle」という車名の由来どおり、都市型SUVという新たなジャンルを切り拓いてきました。

グローバルでの累計販売台数は1500万台を突破し、ホンダのSUVラインナップを代表するモデルへと成長しています。

6代目の開発コンセプトは「感動CR-V」。快適性・走行性能・ユーティリティ・ドライバビリティを徹底的に磨き上げ、あらゆるシーンで顧客に感動をもたらす究極のオールラウンダーを目指しています。

新型CR-Vのグレード構成は、スポーティな「e：HEV RS」と、各部分にブラックの意匠を採用した「e：HEV RS BLACK EDITION」の2モデルを設定しています。

なかでも最も安価なエントリーモデルが、「e：HEV RS（FF）」です。ボディサイズは全長4700mm×全幅1865mm×全高1680mm、ホイールベースは2700mmで、4WDモデルと比べると全高が10mm低くなっています。

全体的なサイズ感は、トヨタ「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いです。

エクステリアは、歴代CR-Vの先進的かつスポーティなスタイルを継承しつつ、よりSUVらしい力強いシルエットへと進化しました。

ボディカラーは全5色を用意し、新色のスレートグレー・パールや、ホンダの新色「ブレイジングレッド・パール」などをラインアップしています。

インテリアは水平基調のインパネと直線的な加飾ラインを採用し、SUVらしい力強さと上質感を表現しました。

オーディオには、Google搭載の9インチHonda CONNECTディスプレイを全車に標準装備。ドライバー一人ひとりに寄り添ったドライブ体験を提供します。

さらに、12スピーカーを備えたBOSEプレミアムサウンドシステムも標準装備し、自然で広がりのある音場を実現しています。

安全運転支援機能では、「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を標準装備し、ドライバーの負担軽減と事故リスクの低減に貢献します。

e：HEV RS（FF）では、Honda SENSING 360、リア左右席シートヒーター、シートベンチレーション、ヘッドアップディスプレイ、電動パノラミックサンルーフなどの装備は省かれますが、本革シートを含む充実した標準装備を備えています。

パワートレインは2.0リッター直噴エンジンを搭載し、最高出力148ps、最大トルク183Nmを発揮。

これに最高出力184ps、最大トルク335Nmを発生する2モーターを組み合わせた第4世代ハイブリッドシステムを採用しています。

さらにCR-V専用として、ハイとローの2段エンジン直結ギアを追加。爽快で上質な走りと高い環境性能を両立しました。

市街地での緩やかな加速時や登坂時など、負荷が高まる状況ではロー側ギアでエンジンを直結させることで効率を高め、走行性能と燃費性能の向上に寄与します。燃費性能はWLTCモードで19.8km／Lを達成しており、全グレードの中で最も優れた燃費性能を記録しています。

なお、e：HEV RS（FF）の価格（消費税込み）は512万2700円。最上級モデルとなる「e：HEV RS BLACK EDITION（4WD）」の577万9400円と比べると約65万円の差があります。