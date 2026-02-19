寝具・家具ブランド「コアラ」を展開するコアラジェイピー（東京都渋谷区）が、新商品「コアラソファーベッド CUSHY（1人掛け／シングル）」を体験できるイベント「Koala 1 Room Switch（コアラ ワンルーム スイッチ）」を東京・コアラ青山ストアで、2月19日にスタートします。

「コアラソファーベッド CUSHY」は、背もたれと座面を倒せば5秒でフルサイズのベッドに切り替えることができるソファーベッド。トッパーには独自開発「クラウドセル」を使用し、ベッドのようなリラックスした寝心地を実現しています。サイズは、1人掛け／シングルのほか「2人掛け／セミダブル」「3人掛け／クイーン」の3種類。また、「クラシック」（従来モデル）、「プレミアム」（撥水性があり、滑らかな肌触り）、「リュクス」（ぜいたくな風合い）という生地がラインアップされています。

1人掛け／シングルのサイズはソファー時が高さ約67.5センチ、幅約119センチ、奥行き約98センチ、ベッド時が高さ約51.5センチ、幅約119センチ、奥行き約211センチです。重量は44キログラム。定価は10万9900円（税込み）です。

「Koala 1 Room Switch」では、「Work（ワーク）」「Relax（リラックス）」「Sleep（スリープ）」の3スタイルをスイッチして、気分も切り替えられる「コアラソファーベッド CUSHY」を香り・音・映像などの演出を感じながら、1時間じっくりとブース内で体験することができます。専用フォームで予約をすると、体験後、店舗内に設置されたカフェコーナーで「Work」「Relax」「Sleep」に合わせた食事メニューやドリンクを味わうこともできます。

イベント実施期間は3月31日まで。料金は無料、予約制で1回1時間。各日午前11時〜午後7時となっています。