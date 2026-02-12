人気スタイリストに聞いた「ダウンを可愛く着る」テクニック





ダウンベストの上手な使い方

トップスのように着られて暖かいタイプ、トップスとアウターの間のような役割で上手に使いたいダウンベスト、「冬の白」にうってつけな白ダウンの活用法など。スポーティなイメージを超えて、素直に「着たいアウター」候補に浮上する。あの手この手でむしろちょっと着飾りたい、ダウンの着こなし方をご提案。







（スタイリスト・樋口かほりさん）

大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







トップスのように「ダウンベスト」

「よく着る色のシンプルなニットと、アンサンブルのように。プレーンなニットに重ねるだけで鮮度も暖かさも両得。さらにはワントーンの抑揚づけにも、甘めなスカート＆ワンピースの着くずしにも。さまざまな使い方ができるコンパクトなダウンベストを、トップスとアウターの間のような役割として」（樋口さん）







キレイな服と白のダウンベスト

「タイトなニットとフレアスカートの好感度の高い黒に、立体感をもたらす白ダウン。ときにカジュアルすぎるダウンも、白っぽいベージュとのモノトーン軸なら洗練された印象。タイトな黒＆広がる黒でつなげて、Aラインのワンピース風に仕立てたコーディネートに１枚、重ねるだけでちょうどいいリラックスムード」（樋口さん）







「コートに同化させて」見慣れたチェスターに遊び心を

「コート全般オーバーシルエットが主流の今こそ、その中に仕込むコンパクトなダウンベストがちょうどいい。そのダウンといえばのノースフェイス。鉄板の黒が1着あればレイヤードにも安心」（樋口さん）







上手な人はどこが違う？

