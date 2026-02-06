リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像4枚】うわ…エグい！ これが、既婚女性たちが答えた《離婚願望のホンネ》です！（子どもの有無別・年収別）

「離婚願望」を持つ女性たちのホンネ

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、19.97％（599人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

続いて、「夫と離婚したい」と答えた599人に子どもの有無を聞くと、「子どもがいる」が509人、「子どもはいない」が90人という結果に。また、「子どもがいる」と答えた人の子どもの年齢（複数人いる場合は一番下の子ども）を見ると、「成人」が131人で、最も多いことが分かりました。

この結果について同社は「育児・教育方針の違い、生活負担の偏り、夫への期待疲れなどが重なり、『子どもがいるからこそ、離れたい』という現実が見えてきました」と分析しています。

また、「夫と離婚したい」と答えた人に「パートや投資などで自分の収入はある？」と聞くと、「自分の収入がある」と答えた人は71.6％に上りました。また、職業を聞くと、1位は「パート」で28.7％、2位は「正社員」で28.6％。専業主婦であっても、13.1％の人が「収入や蓄えあり」と答えています。何らかの収入を得つつ「離婚願望」を抱く既婚女性たちの“赤裸々な本音”が明らかになりました。

同社は「『離婚を考えるなら、まずはお金』……それを裏付けるように、離婚願望を持つ女性の多くが、すでに何らかの収入源を確保している」といい、専業主婦であっても収入や蓄えがある人がいることから、「“準備は進めている”女性の存在が見て取れます」と分析しています。

既婚者の皆さん、この結果をどう感じましたか？ そして、“準備”はしていますか……？