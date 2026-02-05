¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÇÛÃ£°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¸¤¤Çã¤¤ÊªÂå¹ÔÃíÊ¸½Ñ¡×¡Ú¥Á¥ã¥ê¥ó¥³ÇúÁöÇÛÃ£Æü»ï¡Û
¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÇÛÃ£¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Çã¤¤ÊªÂå¹ÔÃíÊ¸½Ñ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹
Ï¢ºÜ¡Ú¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼·ó¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÁÈ¹ç°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Á¥ã¥ê¥ó¥³ÇúÁöÇÛÃ£Æü»ï¡ÛÂè136²ó
¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦Ä¾¸å¤«¤éÇÛÃ£°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅÏÊÕ²í»Ë¤¬¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¥³¤òÁæ¤®¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÂ¤Ç²Ô¤¤¤À¡¢ÇÛÃ£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Î³èÍÑË¡¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡¡2025-2026¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÇÛÃ£¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¥Ú¥¤¡ÊPPP¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°ÍÍê¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ë¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØPPP¡Ù¤Ï¥Ñ¥·¥ê´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ç½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï°Ê¹ß¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇÛÃ£²ó¿ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤È¤¤¤¦Æü¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î²ó¿ô¤¬100²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤ÎÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÎÉ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¤½Ï¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤¦Â¦¤¬Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç²óÈò¤Ç¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÇÛÃ£¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Çã¤¤ÊªÂå¹ÔÍøÍÑ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î°ÍÍê¤Ç°ìÈÖÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÆù¤Î¹ØÆþ¡£¥¦¡¼¥Ð¡¼¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆÚÆù¥Ð¥éÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ê150g¡Á190g¤Î´Ö¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ë¡¢·Ü¶»Æù1Ëç¡Ê325g¡Á375g¤Î´Ö¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÎÌ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®¥Ñ¥Ã¥¯¤òÊ£¿ôÃíÊ¸¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¡
¾®¥Ñ¥Ã¥¯ÂçÎÌÃíÊ¸¤Î¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢150g¡Á190g¤Î¾®¥Ñ¥Ã¥¯¤ò3¤Ä¹ØÆþ¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤¬¾®¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¡£500gÆþ¤ê¤ÎÂç¥Ñ¥Ã¥¯¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¡£
Æù¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï²Á³Ê¤ò¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¥Ñ¥Ã¥¯¤â¾®¥Ñ¥Ã¥¯¤âÎÌ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð²Á³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢³«»Ï¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤ÎÇÛÃ£°÷¤«¤éÍè¤¿ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢ÆÏ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¤³¤È¡£ÃíÊ¸¼Ô¤ÈÇÛÃ£°÷¤Î´Ö¤ÇÏÃ¤¬¤Ä¤±¤ÐÂç¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÂØÉÊ¤Î¹ØÆþ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÛÃ£°÷¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Çã¤¤ÊªÃæ¤ÎÇÛÃ£°÷¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤é¡¢Âå¹Ô¤Î°ÕÌ£¤¬Çö¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¤Ï¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤ÎÂåÂØÉÊ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸²èÌÌ¤ÎÃæ±û¤è¤ê¾¯¤·²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥â¤òÄÉ²Ã¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂåÂØÉÊ¤òÊÑ¹¹¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¡Öº£¤¹¤°ÂåÂØÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¡¡»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¡×¤ò²¡¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÂåÂØÉÊ¤È¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î¹ØÆþ²èÌÌ¢
Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î¹ØÆþ²èÌÌ£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬¤¹¤°¤ËÂå¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ø¿Ê¤à¤¿¤áÇã¤¤Êª¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢·ë²Ì¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃíÊ¸²èÌÌ¤Î¡ÖÎà»÷¤Î¾¦ÉÊ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¡³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾µÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡¡ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬Çã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ì¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤ÎÃíÊ¸¡£
Æù¡¢µû¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÀ¸Á¯¿©ÉÊ°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¾¦ÉÊ¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ç¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÇ§¾Úºî¶È¤ÇOK¤¬½Ð¤¿¤é¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤Êª¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Îºî¶ÈÃæ¤Ëº¤¤ë¤Î¤¬ÁýÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯ÌäÂê¡£
²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç20¡óÁýÎÌ¤È¤«¡¢1¸ÄÁýÎÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ê¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Á¤Î¼ï¤ä¥Ð¥¿¡¼¥í¡¼¥ë¤ò¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æù¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡Öº£¤¹¤°ÂåÂØÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¡¡»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¡×¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤Î»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î²èÌÌ¤Ë¤ÏÃíÊ¸¼Ô¤¬¥¦¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤â¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤ÌîºÚ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤Þ¡¼¤Ë¥¦¡¼¥Ð¡¼·ÐÍ³¤è¤êÅ¹¤Î²Á³Ê¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀáÌó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿±ÄÂ¦¤â¤¢¤ì¤³¤ì»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÇã¤¤ÊªÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£º£¸å¤É¤¦¿Ê²½¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤ò²È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¿ÅÏÊÕ²í»Ë¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÅÚ²°½ÓÌÀ