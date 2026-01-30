リーグ・アン 25/26の第20節 パリFCとマルセイユの試合が、2月1日01:00にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはジャンフィリップ・クラッソ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、アダマ・カマラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イーサン・ヌワネリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。マルセイユのメイソン・グリーンウッド（FW）がPKを決めてマルセイユが先制。

ここで前半が終了。0-1とマルセイユがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリFCは後半の頭から選手交代。マキシム・ロペス（MF）からマーシャル・ムネツィ（MF）に交代した。

53分マルセイユが追加点。メイソン・グリーンウッド（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

64分、パリFCは同時に3人を交代。モーゼス・サイモン（FW）、ジャンフィリップ・クラッソ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）に代わりルカ・コレオショ（FW）、ジョナタン・イコネ（MF）、ツォーマス・オリア（DF）がピッチに入る。

67分、マルセイユは同時に2人を交代。ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イーサン・ヌワネリ（FW）に代わりアミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）がピッチに入る。

79分、マルセイユは同時に3人を交代。イゴール・パイシャオン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）、ティモシー・ウェア（FW）に代わりアーサー・フェルメーレン（MF）、ビラル・ナジア（MF）、ミゲル・ムリージョ（DF）がピッチに入る。

82分、パリFCのアダマ・カマラ（MF）のアシストからジョナタン・イコネ（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

86分、パリFCが選手交代を行う。アダマ・カマラ（MF）からウィレム・ジュベルズ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分パリFCが同点に追いつく。イラン・ケバル（MF）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、パリFCは43分にマキシム・ロペス（MF）に、またマルセイユは72分にファクンド・メディナ（DF）、81分にハメド・トラオレ（MF）、90+2分にヘロニモ・ルジ（GK）、90+6分にビラル・ナジア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-01 03:10:50 更新