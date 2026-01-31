『プリンセッション・オーケストラ』第40話「繋いだ⼿を離さない」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第40話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第40話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第40話「繋いだ⼿を離さない」＞
プリフェスのクライマックス、ついに⽩の⼥王が動き出します。プリンセスたちを⾃らの領域に誘い込み、幕引きを図るのです。⽩の⼥王は衝撃の事実を語ります。
＞＞＞第40話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
