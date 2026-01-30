MLBネットワークで発表予定

世界一を懸けた熱戦に向け、出場するメンバーがいよいよ決まる。MLB公式サイトは30日（日本時間31日）、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する全20か国の最終ロースターを、2月5日午後7時（日本時間2月6日午前9時）に発表すると伝えた。この一報に、各国のファンからは「いよいよですね」「待ちきれない！」「ヤバいことになるよ」と興奮の声が殺到している。

侍ジャパンが劇的な優勝を飾り、世界中の野球ファンを熱狂させた前回大会から3年、各国ではさらに豪華なメンバーの出場が予想されている。米専門チャンネル「MLBネットワーク」で全容が公開される予定で、まだ全容が判明していない強豪国の顔ぶれが明らかになる見通しだ。

MLB公式X（旧ツイッター）は、ジュニオール・カミネロ内野手（ドミニカ共和国）、アーロン・ジャッジ外野手（米国）、サルバドール・ぺレス捕手（ベネズエラ）、大谷翔平投手（日本）、フランシスコ・リンドーア内野手（プエルトリコ）、ランディ・アロザレーナ外野手（メキシコ）ら、既に出場が決まっている各国の看板選手の画像を投稿。発表の日時を告知した。

この発表を受け、SNS上のボルテージは最高潮だ。ファンからは「素晴らしいニュースだ！」「今年はもっとトップの面々が参加してくるよ。めっちゃ楽しみだ」「お願いだからトラウトが出場すると言ってくれ！」「興奮しているのは私だけじゃないはず。このロースターは絶対にヤバいことになる」といった投稿が相次いだ。また、発表についても「全国ネットで放送すべきだ」「なんてこった、MLBがこれを別の高視聴率TVイベントと重ならせないなんて」と、その注目度の高さがうかがえるコメントが並んだ。（Full-Count編集部）