【インツェル（独）＝森井智史】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）最終戦が２３日、ドイツのインツェルで始まり、女子１５００メートルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分５３秒５９で２位に入り、５季連続、通算６度目の種目別総合優勝を飾った。

男子５００メートルは広瀬勇太（高崎健康福祉大）が日本勢最上位の８位で、森重航（オカモトグループ）は転倒して１７位だった。女子５００メートルは山田梨央（直富商事）が７位。男子１５００メートルは野々村太陽（博慈会）が１１位に入った。

ミラノ・コルティナ五輪を目前に控え、曇りがちだった高木の表情に充実感が漂ってきた。五輪前では最後となる１５００メートルのレースで上々の滑りを見せ、「感覚とスピードがリンクし始めている。完璧ではないけど一つ超えることができたのでは。方向性に自信は得られた」。どこか言葉も滑らかだ。

ハイペースで進む同走のブリタニー・ボウ（米）につられて序盤は飛ばし気味だったが、滑りは安定していた。スピードに乗り、７００メートル、１１００メートルを１位で通過。最終周でのペースダウンという課題はまだ残ったが、「前みたいな大崩れではない」。２位という結果にも前向きだった。

確かな手応えをつかむ一方で、「安易に自分の思考を止めたりしすぎるのは良くない」と慢心しないところが高木の強さだ。この結果で６度目の種目別総合優勝という勲章も手にしたが、あっさりと受け止めた。「今回はラッキーＶ。総合優勝なんだというくらいの感じ。トップにいることも知らなかった」。五輪に向け、技術を積み上げることに集中している。（森井智史）