『葬送のフリーレン』第2期第1話「じゃあ行こうか」あらすじ＆先行場面カット公開！
1月16日（金）より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期の第1話（通算29話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そして待望のTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期放送の初回となる第29話「じゃあ行こうか」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
一級魔法使い試験を経て北側諸国の旅を進めるフリーレン一行は、魔法を無効化する力を持った鉱石 ”封魔鉱” が広がる穴に落ちてしまう。さらに、一級魔法使い試験で出会った魔法使いたちとの再会も――。
＜第1話「じゃあ行こうか」あらすじ＞
魔法都市オイサーストを後にし、北側諸国の道を行くフリーレン、フェルン、シュタルク。その道中、緩んだ地盤から穴の中へ落ちてしまう。そこは魔法を無効化する力を持った鉱石 ”封魔鉱” が一面に広がっていた。フリーレンとフェルンが魔法を使うことができず、地上に続く道を探すが、そこに魔物が現れて…。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
