今週末は三連休！大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントまとめ7選[2026年1月10日〜12日]
今週末は三連休！今回は2026年1月10日(土)〜12日(祝)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントをピックアップ！
■「圧巻のレール世界！」トイレール (イオンモール堺北花田 / 1月10日〜12日)
亀鈴(きれい)トイレールクラブこまちが主催する、電車のおもちゃの運転会イベント。精巧に作り込まれた迫力満点のトイレールが、イオンモール堺北花田に設置される。持ち込んだ電車のおもちゃを壮大なスケールのレール上で自由に走らせて楽しめる。
【「圧巻のレール世界！」トイレール】イオンモール堺北花田 / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年1月10日(土)〜12日(祝) / 10:00〜18:00(最終日のみ16:00まで) / 入場無料
■新春縁日 (イオンモール堺鉄砲町 / 1月10日〜12日)
楽しい縁日で新年のスタートを盛り上げる、3日間限定の新春縁日。景品をねらい打つ射的やわなげ、新年1発目の運試しにふさわしいジャンボおみくじやくじ引き、ヨーヨーつり、スーパーボールすくいなど昔懐かしい縁日屋台が並ぶ。新年のにぎやかな雰囲気のなかで、さまざまな縁日遊びが楽しめる。
【新春縁日】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年1月10日(土)〜12日(祝) / 10:00〜17:00(チケット販売終了16:50) / 新春縁日チケット3枚200円、縁日チケット1枚100円。 イオンモールアプリ内キッズクラブクーポンの利用で新春縁日チケット1枚プレゼント。
■だるまレジンワークショップ (イオンモール堺鉄砲町 / 1月10日〜12日)
新年の縁起物だるまを、カラフルなUVレジンで作るワークショップ。透明のだるまフレームにジェルネイルで好みのカラーをコーティングする。金色は金運アップ、青色は学力向上などだるまの色にはそれぞれ意味があり、叶えたい願いに合った色を5色の中から選ぶことができる。最後にマジックで顔を描いて、自分だけのオリジナルだるまキーホルダーを完成させる。
【だるまレジンワークショップ】イオンモール堺鉄砲町 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年1月10日(土)〜12日(祝) / (1)10:30〜、(2)11:30〜、(3)12:30〜、(4)13:30〜、(5)14:30〜、(6)15:30〜、(7)16:30〜 定員各回18人(事前予約制) / 1回300円 / 予約必須 イオンモールアプリ内キッズクラブアプリで事前予約。予約に空きがある場合は、当日受付も可能
■ぷくっとレジンキーホルダー (イオンモール鶴見緑地 / 1月10日〜12日)
ぷくっと立体的なレジンのキーホルダーを作るワークショップ。あらかじめ用意された型にレジン液を入れ、好みのラメやカラーを混ぜ合わせ、レジンに光を当てて硬化させる。でき上がったレジンにボールチェーンを通したら完成。自分だけのオリジナルキーホルダーをカバンなどの持ち物につけて楽しめる。
【ぷくっとレジンキーホルダー】イオンモール鶴見緑地 / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年1月10日(土)〜12日(祝) / 10:30〜17:00 / 1回300円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で1人100円引き / 当日10:00より会場にて各日100人の整理券を配布
■清水久美子ミニライブ＆サイン会 (イオンモール大日 / 1月11日)
「関西で注目の超実力派シンガー」として多数のテレビ番組で特集されている話題の音楽アーティスト、清水久美子さんのフリーライブ。全国40局以上のラジオ局でオンエア・パワープレイ楽曲に選ばれたオリジナル楽曲や、最新曲「Silent Flame」などを演奏予定。特設ステージで素晴らしい歌声を披露したあとサイン会が開催される。
【清水久美子ミニライブ＆サイン会】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年1月11日(日) / (1)13:00〜、(2)15:30〜 / 入場無料
■しょぎょーむじょーブラザーズパフォーマンス (イオンモール大日 / 1月12日)
2024年パリオリンピックの正式種目だったブレイクダンスを、老若男女誰もが楽しめるエンターテインメントへ昇華させたコンビ「しょぎょーむじょーブラザーズ」のスペシャルパフォーマンスライブ。組体操の次元を超越した「無重力アクロバット」など、筋肉ムキムキ、世界トップレベルのコンビが送るショータイムを存分に楽しめる。
【しょぎょーむじょーブラザーズパフォーマンス】イオンモール大日 / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年1月12日(祝) / (1)11:00〜11:30、(2)14:00〜14:30 / 入場無料
■行きたい人気の観光地物産展 (イオンモール茨木 / 1月9日〜15日)
人気観光地である北海道、京都、沖縄のおいしいものを集めた物産展。スイーツや銘菓、ローカルフード、調味料、レトルト製品など、多彩な商品が並ぶ。北海道はスープカレーや生キャラメル、京都は生八ツ橋や抹茶、沖縄はソーキそばやちんすこうといった定番商品から、地元ならではの隠れた逸品まで幅広く楽しめる。
【行きたい人気の観光地物産展】イオンモール茨木 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年1月9日(金)〜15日(木) / 10:00〜19:00、最終日10:00〜16:00 / 入場無料
