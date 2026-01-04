年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

イオンモバイル

中の人のイチオシポイント

基本情報 サービス名称 イオンモバイル 利用できる回線 NTTドコモ／au 5G対応 対応 データ容量範囲 0.5GB～200GB 国内通話料金 11円/30秒

「イオン」が提供する格安通信サービス「イオンモバイル」は、2025年2月で10年を迎えます。

イオンモバイルの魅力は、なんといっても「シェアプラン」と「全国の店舗サポート」！

シェアプランは、ご家族で容量（ギガ）を分け合えるので、1人あたりの料金がグッとオトクに、また余った容量はくりこしできるのでムダがありません。さらに、回線毎に利用容量の上限を設定できるのでとても便利。

また、格安通信サービスなのに、全国約200店舗のイオンで契約手続きだけでなく、対面サポートが受けられる安心感もポイントです。

料金・サポート・柔軟性のすべてを兼ね備えたイオンモバイルで、あなたにぴったりのスマホライフをはじめてみませんか？

オススメプラン

プランA：ご家族でまとめてオトク！家族で分け合えるシェアプラン

プラン名： イオンモバイル シェアプラン 20GB

月額料金： 3168円（ご家族の人数で変動あり）

オススメポイント：

シェアプランは、ご家族で容量（ギガ）を分け合って使用できるプランです。

たとえば家族4人で20GBを分け合うと、4人あわせて月額3168円でご利用可能です。

1人あたり、792円で5GBご利用可能ですので、個別で契約するよりもお安くご利用いただけます。

プランB：60歳以上のお客さま限定！やさしいシェアプランでご家族での利用にさいてき

プラン名： イオンモバイル やさしいシェアプラン3GB

月額料金： 1,408円（夫婦2人の月額基本料金）

オススメポイント：

「家ではWi-Fi、外では少しだけ使えれば十分」という方や、「スマホはシンプルにつかえれば十分」というはじめての方におすすめのやさしいプラン。たとえば夫婦で3GBをわけあうと、2人あわせて1408円でご利用可能。Wi-Fi中心の生活にぴったりで、コストを抑えながらスマホを楽しめます。