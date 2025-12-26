科学技術館「ゴジラサイエンス展」開催／樋口真嗣ら特別講座や聖地見学ツアーなど特別体験プログラムも！
2026年1月15日（木）〜１月27日（火）の期間、東京の科学技術館にて「ゴジラサイエンス展」が開催される。本展だけの特別体験プログラムが多数ご用意された、スペシャルな展覧会についてご紹介していこう。
1954年に公開された映画『ゴジラ』は高いエンタメ性だけでなく、当時の水爆実験などの社会的不安もテーマに含み、多くの支持を得た。ゴジラだけでなく、シリーズには数多くの怪獣が登場し、なかには人類の科学技術が生んだ環境問題などの「影の側面」をもった怪獣も存在する。ゴジラというキャラクターも、恐怖の象徴として、またときには人類を脅かす敵怪獣と戦うヒーローとして、圧倒的かつ巨大な生物として、さまざまに描かれてきた。
ゴジラは ”時代を映す鏡” として今や世界的な人気を持つ、日本発の文化アイコンの一つである。
そんなゴジラを通して本展では、「もしゴジラが現れたら？」という想像を入口に、防災・減災や未来科学への理解を深めていく。
科学技術がもたらす希望と脅威を、子どもから大人まで体感できる新しい学びの場としてエンターテインメントと科学教育が融合した、本格的なサイエンス体験イベントとなっている。ゴジラとともに、私たちの未来と科学との関わりを考えてみる機会になるに違いない。
本展ではゴジラ作品を通じて、時代ごとの科学技術の進歩や、その裏にある社会の課題・メッセージを紹介。「映画≒フィクション」から科学を学び、科学リテラシーや自然との向き合い方について触れていく。
ゴジラに立ち向かうために登場したメカゴジラやスーパーXなどの映画に登場する対ゴジラ兵器と、現実の防災ロボットや最新技術を比較し、科学技術が水・陸・空の自然災害に「対応」（予測・復旧・防災・減災）する仕組みがわかりやすく紹介されている。
科学技術の発展の副作用によって生まれた大怪獣たち。「人は〈大怪獣≒自然〉とどう向き合うべきか、自然から学ぶことは？」を考え、未来の安全・安心な社会を目指す科学技術の役割を探ることができる。
また、会場では全館を回遊しながらゴジラと科学技術に関するクイズに挑戦できる「ゴジラサイエンス検定（クイズラリー）」を開催。来場者全員に参加用紙を配布し、正解数に応じて認定証カード全2種（先着合計5000名限定）を贈呈してもらえる。
展示テーマに関連する識者を招き、自然の脅威に立ち向かう科学技術をともに考える特別講座を開催も開催。
芝原暁彦（地球科学可視化技術研究所 所長／『ゴジラ ギャラクシーオデッセイ』科学考証）による「ゴジラと地球科学―特撮を支える科学考証の最前線」や長沼毅（広島大学名誉教授／安田女子大学理工学部 生物科学科 学科長・教授／「ゴジラサイエンス展」科学考証）による「ゴジラのバイオロジーとエコロジー」「自然災害メタファーとしてのゴジラ」、樋口真嗣（映画監督、特技監督／『シン・ゴジラ』、『シン・ウルトラマン』、『日本沈没』ほか）による「自然災害メタファーとしてのゴジラ」といったここでしか拝聴できない講演にぜい参加してみてはいかがだろう。
さらに映画『シン・ゴジラ』のロケ地となった科学技術館の屋上（ヤシオリ作戦前方指揮所）を見学する特別ツアーも開催。先着順での参加となっており、参加方法の詳細およびその他の注意事項は科学技術館公式HPを確認しよう。
本展の開催にあわせ、科学技術館内のミュージアムショップおよびレストランにて、「ゴジラサイエンス展」オリジナルグッズ、コラボメューを販売・提供予定。商品・メニューの詳細は、科学技術館公式HP等で順次お知らせされるのでお楽しみに。
本展に先駆け、本展コンセプトや展示内容を一部先行紹介する行告知コーナーも設置される予定だ。1月10日（土）〜12日（月）の期間、小学生以下のお客様に先着順でオリジナルステッカーをプレゼントされる企画が行われるので、ぜひこちらもお見逃しなく！
☆ゴジラを通して科学を学ぶ「ゴジラサイエンス展」ポスター画像をチェック！（写真2点）＞＞＞
TM &（C）TOHO CO., LTD.
