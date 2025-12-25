¡ÚËÌÅÍ¤Î·ý¡Û¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡ÙPVÂè2ÃÆÅþÃå¡ª
¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡ÙPVÂè2ÃÆ¤¬ÅþÃå¡ª¡¡º£ÅÙ¤Î±ÇÁü¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡ª
¡ùPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¥®¥ã¥°ËþºÜ¤Î¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£
¡Ö½¢¿¦Àè¤Ï¡Ä¡Ä·ý²¦·³¤Ç¤·¤¿¡£¡×
199XÇ¯¡£³Ë¤Î±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¤¬¸«¤Ä¤±¤¿½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¡Ö·ý²¦·³¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡»ÖË¾¼Ô¤è¤ê¤â»àË´¼Ô¤¬Â¿¤¤´í¸±¤¹¤®¤ë¿¦¾ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡ª¡©
¥Ð¥Ð¥¢¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¥¶¥³¤ä¡¢¥«¥µ¥ó¥É¥é¤Î¥¦¥¤¥°¥ë¹öÄ¹¡¢À»Äë·³¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥¶¥³¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡ª¡¡¥¶¥³»à¤Ë¤Þ¤¯¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡ù³«Ëë¡ª¡ª
ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢³ËÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¡¢Ë½ÎÏ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë·ý²¦·³¤Î¥¶¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ËÍðË½¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ì¿¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤«¤é¤ê¤È¤·¤¿À¸¤¤¶¤Þ¡¢»à¤Ë¤¶¤Þ¤Ë¤Ï¡¢±¢»´¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜºî¡¢ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÂè1ÃÆ¤Ï´û¤Ë12Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡ª¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤òÂÔ¤ÁË¾¤à³§ÍÍ¤Ø¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎPVÂè2ÃÆ¤¬¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤¿¡£
PVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¡ÖAnimatica¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤¬ËþºÜ¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤³¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎPVÂè2ÃÆ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£PV¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¶¥³°¦¡×¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿PVÂè2ÃÆ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¶¥³¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤µªËöÅÁÀâ¡£
Animatica¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, ¡ÊC¡Ë¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ùPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢¥®¥ã¥°ËþºÜ¤Î¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£
¡Ö½¢¿¦Àè¤Ï¡Ä¡Ä·ý²¦·³¤Ç¤·¤¿¡£¡×
199XÇ¯¡£³Ë¤Î±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Î¥Ö¤¬¸«¤Ä¤±¤¿½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¡Ö·ý²¦·³¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡»ÖË¾¼Ô¤è¤ê¤â»àË´¼Ô¤¬Â¿¤¤´í¸±¤¹¤®¤ë¿¦¾ì¤Ç¡¢¥Î¥Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡ª¡©
¥Ð¥Ð¥¢¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¥¶¥³¤ä¡¢¥«¥µ¥ó¥É¥é¤Î¥¦¥¤¥°¥ë¹öÄ¹¡¢À»Äë·³¤Î¡Ö±øÊª¤Ï¾ÃÆÇ¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥¶¥³¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡ª¡¡¥¶¥³»à¤Ë¤Þ¤¯¤ê¥³¥á¥Ç¥£¡ù³«Ëë¡ª¡ª
ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢³ËÀïÁè¤Ç¹ÓÇÑ¤·¡¢Ë½ÎÏ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë·ý²¦·³¤Î¥¶¥³¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ËÍðË½¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯Ì¿¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤«¤é¤ê¤È¤·¤¿À¸¤¤¶¤Þ¡¢»à¤Ë¤¶¤Þ¤Ë¤Ï¡¢±¢»´¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
PVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁüµ»½Ñ¡ÖAnimatica¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤¬ËþºÜ¡£
ÊüÁ÷³«»Ï¤Þ¤Ç¤³¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎPVÂè2ÃÆ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£PV¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¶¥³°¦¡×¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿PVÂè2ÃÆ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¶¥³¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤µªËöÅÁÀâ¡£
Animatica¡ØËÌÅÍ¤Î·ý ·ý²¦·³¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡ËÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983, ¡ÊC¡Ë¥¶¥³¤¿¤Á¤ÎÈÔ²ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ