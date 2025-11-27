米津玄師「IRIS OUT」MV、自身最速で1億回再生を突破
米津玄師の「IRIS OUT」ミュージックビデオが、11月27日午前8時27分にYouTubeでの再生回数1億回を突破した。9月15日の公開からわずか73日での達成となり、「Lemon」の105日という記録を大きく更新。自身最速での1億再生突破を果たした。
【動画】自身最速で1億回再生を突破！米津玄師「IRIS OUT」ミュージックビデオ
さらに、公開から72日間のうち67日間にわたって“人気1位のミュージックビデオ”の座を維持し続けるという快挙も達成している。
「IRIS OUT」は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の本編映像を使用したフルアニメーションのミュージックビデオで、主人公・デンジに訪れた青春の一瞬と、激しい戦いの物語が、楽曲に合わせてテンポよく描かれている。映画本編との深いリンクが作品の大きな魅力となっている。
YouTube上で1億回再生を突破した米津の作品は18タイトルとなり、日本人アーティストとしての最多記録を自己更新。これまでの到達作品には、「Lemon」「アイネクライネ」「LOSER」「ピースサイン」「灰色と青（+菅田将暉）」「orion」「Flamingo」「感電」「打上花火」「パプリカ」「春雷」「馬と鹿」「海の幽霊」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」「IRIS OUT」、Foorin「パプリカ」、菅田将暉「まちがいさがし」が並ぶ。
「IRIS OUT」はオリコン週間ストリーミングランキングで、初週3219.9万回再生という史上最高記録を樹立。その後も9週連続で1位をキープし、11月24日付で累計再生数は2億1450.7万回に達した。ソロアーティストとしては史上最速での2億再生突破となっている。
米Billboard Global 200では日本語楽曲として史上最高位となる5位にランクイン。さらにGlobal Japan Songs Excl. Japanでは国内楽曲の国外週間再生数として歴代最多の1899万回を記録し、Spotifyでは50以上の国と地域でチャートインするなど、世界的なヒットを見せている。
『チェンソーマン レゼ篇』は、藤本タツキによる人気漫画を原作にMAPPAが制作した劇場アニメ。9月19日の公開から67日間で興行収入91億円、観客動員595万人を突破する大ヒットを記録しており、現在も100以上の国と地域で公開され、世界中で盛り上がりを見せている。
