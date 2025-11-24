¡Ö1Âæ²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¹ñÆ»¤Ç¼Ö¤Ê¤É5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î »Ò¤É¤â2¿Í´Þ¤à7¿ÍÈÂÁ÷ Âçºå¡¦ÉÙÅÄÎÓ»Ô
¡¡24Æü¸á¸å¡¢ÂçºåÉÜÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¼Ö¤Ê¤É5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à7¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÌÌ¤¬ÄÙ¤ì²£Å¾¤·¤¿¼Ö¡Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¸á¸å1»þ12Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙÅÄÎÓ»Ô¤Î¹ñÆ»170¹æ¡¦³°´Ä¾õÀþ¤Ç¡Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¢1Âæ¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö¸Î¤Ï¼Ö4Âæ¤È¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê²£Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¼ê¤Î1¿Í¤¬»Ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢¤Û¤«6¿Í¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤¬»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë