40歳でアホな上司は「感覚でOK」を出す。じゃあ、いい上司は？
「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
アホな上司は「感覚でOK」
部下が最も不安に感じる瞬間は、上司から、
「うん、感覚的にはOKでしょ」
と言われたときかもしれません。
これは、経験値で乗り切るというよりも、思考停止と責任放棄の合言葉として現場に浸透しています。
「感覚でOK」には、裏打ちがない
たとえば、営業資料を提出したときに、「このへん、まあ感覚でいいよ」と言われる。
その「感覚」が、何をもとにしているのかの説明は一切ない。
この一言には、以下のようなリスクが含まれています。
・ミスの発生源が曖昧になる
・部下が責任を背負わされる構造になる
・判断の再現性がなく、属人化が進む
要するに、組織としての「思考の共有」がまったく行われていないのです。
優秀な上司は「判断の根拠」を言語化できる
では、いい上司はどうするのか？
答えはシンプルで、「判断のプロセスを言語化して伝えるあ」ことです。
・「今回はA案を選んだ。理由は、過去に似たケースで成果が出たから」
・「この数値をOKとしたのは、業界平均と比べて十分に競争力があるから」
このように、「なぜそう判断したのか」を明示することで、部下は思考プロセスを学べます。
結果として、再現性のあるチームが生まれるのです。
「感覚」はベテランの甘えになりがち
40代以上の管理職は、経験を武器にしてきた人が多くいます。
しかし、それが「なんとなく」「これまでの勘」として口に出されると、組織の成長を止めてしまいます。
経験の価値を最大化するには、それを他者が理解できる形に変換する力が必要です。
思考を説明できない上司は、もう通用しない
時代は変わりました。
「背中を見て学べ」は、もはや通用しない時代です。
だからこそ、感覚を感覚のままで済ませる上司は、組織の足を引っ張ります。
必要なのは、思考の透明性と、言語化する責任。
そして、リーダーは仮面をかぶりましょう。
その仮面とは、思考を構造化し、伝える努力を怠らない「説明責任の仮面」なのです。
（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。