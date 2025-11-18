Photo: 門岡 明弥

昨年から愛用している、無印良品の「精油の香りシリーズ」。

ハンドクリームやハンドソープをリピ買いしていたのですが、先日店舗でこんな新商品を見つけました。

固形石鹸が登場！

無印良品 「精油の香り うるおい洗顔石けん ひのき＆ラベンダーの香り」

こちらは精油の香りシリーズから新たに登場した、天然由来成分100%の固形石鹸。

液体ハンドソープがとても好みな香りだったこともあり、見つけた瞬間即購入しちゃいました！

「ひのき＆ラベンダーの香り」「イランイラン＆オレンジの香り」の2種類がラインナップされており、今回はひのき＆ラベンダーの香りをチョイス。

爽やかな見た目も素敵。

これまで顔を洗うときはもちろん、体を洗うときも固形石鹸を愛用していました。

我が家で使っていたのは無印良品のものではないのですが、しっとりとした洗い上がりが心地よく、何よりお風呂場での置き場に困らないところも気に入っていたんですよね。

精油の香りシリーズの固形石鹸、「絶対洗い心地最高じゃん……」と思い、ワクワクしながら使ってみることに！

ふわふわで、もちもちな泡ができる

元々家にあった泡立てネットに石鹸を入れて使っていきます。

ネットなしでも問題ないとは思いますが、やはり泡立ち加減が違うだろうな……と思い、こんな感じに。

少し水を付けて擦るだけで、予想以上の泡立ちが！

ふわふわ、もちもち、もっこもこです。泡立てネットのおかげでもあるものの、これまで使っていた石鹸はここまで泡立ちませんでした。泡立ち力、すごい。

濃密な泡ができ上がりました。これだけもちもちな泡を簡単に作れるので、顔を擦ることなくやさしく洗顔できるところも◎。肌が突っ張る感じはなく、洗い上がりもしっとりです。

そして思っていた通り、香りもいい。もちろん「固形石鹸らしい香り」もするのですが、ひのきを思わせるウッディな香りがバスルームに広がって癒される……。

この爽やかな香りのおかげで、毎日のお風呂タイムがちょっとだけ楽しくなりました。

固形石鹸は衛生的に使いやすい

泡立てネットはMARKS&WEBのものを愛用しています。

最初の方にも言いましたが、固形石鹸のいいところは「収納場所に困らない点」です。

泡立てネットに入れて、タオル掛けに引っ掛ける。省スペースに収納できるのはもちろん、浮かせる収納的な感じになるので、ちゃんと石鹸が乾いてくれるんですよね。浴室内に石鹸（ボトルタイプであっても）を直置きすると、置いた場所がヌルヌルしたり汚れが溜まったりすることもあるので、「浮かせる収納」は衛生的にも安心感があります。

それに、これひとつで顔と身体を洗えるから、わざわざ洗顔料とボディーソープを分けて用意する必要もなし。「浴室にこれひとつ置いておけばOK」な手軽さも、固形石鹸の魅力だと感じています。

