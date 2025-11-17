¶¼°Ò¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á130»þ´Ö¡ª House of Marley¤Î¿·ºî¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥á¡¼¥«¡¼House of Marley¤¬¡¢¿·ºî¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖPositive Vibration Rebel¡×¤òÈ¯É½¤·£í¤·¤¿¡£
ANC¤ä²»¤Î¤è¤µ¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ïº£¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤ß¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢House of Marley¤¬¿·ºî¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á130»þ´Ö¡ª
Positive Vibration Rebel¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ï¶¼°Ò¤Î130»þ´Ö¡£¤³¤ì¡¢ANC¤Ê¤·¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£ANC¤òON¤Ë¤·¤Æ¤â75»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç°µÅÝÅª¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬¹¥É¾¤ÎMarshall Monitor III¤Ç¤â¡¢ANC¤Ê¤·¤Ç100»þ´Ö¡¦ANC¤¢¤ê¤Ç70»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Marley¤Î¥¹¥´¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï40mm¡¢Bluetooth 5.4ÂÐ±þ¡£ANC¤Ï¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Ç¥£¥ÖANC¡£¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤Ë¤Ä¤¯FSCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÌÚºà¤¬¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï149.99¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü2000±ß¡Ë¡£ÆüËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢House of Marley¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏRohan Marley»á¡¢¥ì¥²¥¨¤Î¿ÀÍÍ¥Ü¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥ê¡¼»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡£