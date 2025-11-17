真似は絶対に厳禁だ。安田大サーカスのクロちゃんが11月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。先日行った衝撃的な歯の治療法を明かし、共演者たちを仰天させた。

番組中、共演のギャルモデル・犬嶋英沙が「今日、なんかクロちゃん、本番前からカリカリしてるんだよね」と指摘した。これにクロちゃんは「いや、カリカリしてないから！」と否定。共演者たちが「ブラッククロちゃん」「ブラクロ」などとイジると、「のらくろみたいに言わないで！」と返しつつ、「それで言うと、先日歯が痛かったので…」と切り出した。

そのまま「歯医者さんに行こうと思って。その前にどうしても痛かったから痛み止めを飲んで行ったら、歯医者でどの歯が痛いのか分からなかったので、一か八かで治療してもらった」と発言。「たぶん、ズキズキしてるから（治療したのは）違う歯だったんだよね」と述べると、一同が「ええーっ！？」「なんだそれ！？」「今も！？」など爆笑すると、「今もズキズキしてる。痛み止め飲んでる」と告げた。

クロちゃんは「一か八かで勝負かけたね。2本やったけど、2本とも違う可能性が高いからね」「ビックリするくらい痛いから」などと苦笑。共演者が「心配、ちょっと」とおもんぱかると、視聴者からも「そんな歯医者のかかりかた知らないw」「ロシ歯ンルーレット」といった投稿が寄せられた。

