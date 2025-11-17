香川県初出店！ミス・パリ・グループ「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」

ミス・パリ・グループが運営する「男のエステ ダンディハウス」が、2025年12月5日に香川県へ初出店します。

四国エリアの新たなメンズビューティの拠点として「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」がオープン。

グランドオープンを記念した、お得な初回体験キャンペーンにも注目です！

ミス・パリ・グループ「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」

オープン日：2025年12月5日

販売場所：香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F

1986年に誕生した日本初の男性専用エステティックサロン「男のエステ ダンディハウス」が、香川県高松市の大型商業施設「ゆめタウン高松」内にオープンします。

ブランド誕生から40周年を迎え、全国の主要都市や海外にも展開し、日本の男性の美と健康を支えるブランドです。

「Silent × Solid」がテーマの上質な空間

「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」のテーマは「Silent × Solid〜自分を磨くすべての男性にふさわしい場所へ〜」。

素材が持つ硬質感と深みを活かし、上質で洗練された空間に仕上げています。

男性が自分と向き合い、魅力をさらに磨き上げるための特別な時間を提供します。

グランドオープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念して、ゆめタウン高松店のみで利用できる期間限定のキャンペーンが実施されます。

価格：初回体験価格3,300円(税込み)

対象期間：2025年12月5日〜2026年3月31日

注意事項：

※20歳以上の初めてダンディハウスを利用する人、お一人様1コースのみ

※他キャンペーン、割引チケットとの併用は不可

40周年を迎えた日本初の男性専用エステ

「男のエステ ダンディハウス」は、痩身、美顔など、効果を重視した多彩なメニューを展開しています。

独自の痩身システム「トリプルバーンZ」をはじめ、すべての人が求める「美」「健康」「癒し」を最高の形で実現し、高品質のサービスと技術が魅力です。

また、ダンディハウス40周年キャンペーンも同時開催中で、2026年1月29日(木)までは入会金0円となります。

香川県初出店となる、上質な空間で施術を受けられるメンズエステサロン☆

ミス・パリ・グループ「男のエステ ダンディハウス ゆめタウン高松店」の紹介でした。

