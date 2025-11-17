櫻坂46松田里奈1st写真集発売決定！「一歩踏み出すことができました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46のキャプテン・松田里奈のファースト写真集が、2026年1月20日に発売されることが決定。先行カットが解禁となった。

■水着姿やランジェリーカットも掲載

ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。

また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。

このたび本作より、3点のカットも解禁された。リンゴを両手に持って見せるトレードマークくしゃっとした笑顔、ラフなパーカー姿でスーパーで買い物する姿、そしてバリスタ体験でラテアートに挑戦し、ラテをごくりと飲む姿が収められている。

PHOTO BY 北浦敦子

2026.01.20 ON SALE

松田里奈1st写真集『タイトル未定』

