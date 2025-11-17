「気づいちゃった…」子どもを幼稚園に入れた母、入園1週間後のつぶやきに9千いいね「勇気づけられる」【ママリ】

娘が幼稚園に行き始めて「気がついちゃった…」ママの投稿に9千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

☺︎ちゃんすけ🎀スヴェ子3y🎊自我爆発期(@sukegongon0401)さんの投稿です。小さなわが子はいとおしいですが、子育てをしていると、大変なこともありますよね。





ちゃんすけさんは、娘さんが幼稚園に行き始めて1週間半がたったころ、あることに気がつきます。その投稿には共感の声が寄せられました。

私、気がついちゃった……

幼稚園行き始めてから1週間半。

まさかの、いちども、娘に怒ってない…

心の…余裕が……ハンパない…ッッッ

娘を愛すには、物理的な距離が必要だった…ッッ

夏休み、怖ァァァァァッッッ……！！！！

娘さんが幼稚園に行き始めてから1週間半、一度も怒っていないことに気がついたちゃんすけさん。娘さんと物理的な距離があることで、心の余裕が生まれたそうです。誰しも疲れているときは、小さなことも気になってしまったり、イライラしやすかったりしますよね。



この投稿には「ずーっと一緒よりも少し離れた方がいい事ってありますよね…」「娘に怒りすぎたなって思う日が最近増えてたけど、勇気づけられるツイート」といったコメントが寄せられていました。



疲れてきたなと感じたときには、一度思い切って離れたり、リフレッシュしたりするとよいのかもしれませんね。親子であっても適度な距離感が必要だと考えさせられる、素晴らしい投稿でした。

【びっくり仰天全然違う！】おむつ専用ペンの実力レポに5千いいね

はなママ｜5y3y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんの投稿です。保育園準備の際、おむつに名前を書くのって、意外と大変なんですよね…。おむつの繊維が毛羽立っているので、油性ペンで名前を書いても、字が思うように書けないことも。そんな人に朗報です！

©hanamama_ikuji

©hanamama_ikuji

おむつ専用ペンを買って試してみたらめちゃくちゃ良かった！



「おむつ専用…？いやいやいや🙂‍↔️🙂‍↔️ネームペンで別に困ってないしな…てかそんなに違いないやろ🤷‍♀️」と思ってたけど、びっくり仰天全然違う！！！



繊維に引っかからずにスイスイ書けるし、濃くて見やすい！！こんな感じ！！

おむつ専用のペンなら、おむつにもスイスイ書けるということ。書きにくいイライラともお別れできそうです。スタンプも良いですが、ペン派の方はこちらのペンの活用も検討してみては？



この投稿に「助かりました」「おむつ専用？すごい！」などのリプライが寄せられました。ちょっと試してみたくなる素敵な育児グッズレポでした。

3歳児による本日の制作品、貫禄ある姿に26万いいね

みさき🦙恵比寿の暮らし(@misaki_ebis)さんの投稿です。仕事をしているママやパパにとって、ありがたい延長保育。一方で、わが子が楽しく過ごせているか気になりますよね。



投稿者・みさきさんが、延長保育中の3歳の息子さんのお迎えに向かったある日のこと。そこには延長保育を思いっきりエンジョイする息子さんの姿があったそう。

©︎misaki_ebis

延長保育していた3歳息子を小走りで迎えに行くと「本日の制作」を紹介された。毎日過ごす我が子なのに、貫禄に負けてつい会釈しちゃう。

延長保育で残っていた息子さんは、堂々とした様子で「今日の作品」を紹介してくれたそう。3歳児とは思えないほどの落ち着きとベテラン感。スッと差し出された手は、まるで自慢の製品を紹介する経営者のようです。



この投稿に「かわいい」「手の向きががもはやホスピタリティ業界のプロフェッショナル」というリプライがついていました。3歳児がこんなにも貫禄のある表情とポーズをできるものなのかと、驚いてしまうほどです。



延長保育を楽しむわが子の様子を見るとママも安心ですし、自分も頑張ろうと思えますね。日々仕事を頑張るパパママは特に、元気をもらえる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）