「他の女と比べてくる」元カレがストーカーに…？｜盗まれたカギ【ママリ】

紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが、実話を元に描いたミステリー作品です。女子大生のレイは、一人暮らしの部屋に何者かが侵入している気配を感じます。「記憶違いかな」と思われるささいな異変でしたが、レイには侵入者に心当たりがありました。仲間の協力を得て、たどり着いた先には、驚愕の真実が。『盗まれたカギ』第5話をごらんください。

留守中に自宅に侵入しているのは、現在社会人の元カレなのではと推測するレイ。バイト先で出会った元カレとは、話が合わなくなってレイから別れを切り出していました。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

バイト先で出会った元カレ・マリオは、現在社会人。レイとは2年半付き合ったといいますが…。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

マリオが社会人になり、話が合わなくなったと思い悩んでいたレイ。そのうちマリオは、レイと他の女性の容姿を比較するなど、不快な言動をとるようになったといいます。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

「ほかの女性と比べないでほしい」とレイは頼みますが、マリオは一向にやめる気配がありません。それどころか、「すねてるのか」と茶化してニヤニヤ。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

あまりにもデリカシーのないマリオに堪忍袋の緒が切れたレイは「もう別れる」と宣言します。

©kamiya.tsukami

レイに別れをつきつけられ、ショックを受けるマリオ。本人は軽い冗談のつもりだったのでしょうか。

鍵の番号は重要な個人情報

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

鍵に刻まれた数字を、意識して見たことはありますか？その「鍵番号（キーナンバー）」は、鍵本体と同じく部屋の持ち主の安全を守る重要な情報です。もしも悪用されるようなことがあれば、危険にさらされることとなってしまうかもしれません。



今回の漫画で描かれたように、鍵そのものを失くしていなくても、番号さえ分かれば誰でも簡単に合鍵を作れてしまうケースがあります。犯人がカフェのテーブルや職場のロッカーで、スマートフォンで鍵を一瞬撮影するだけで必要な情報を得てしまうこともあるのです。



実際に、元交際相手が盗み見た鍵番号をもとに合鍵を作り、女性の自宅に侵入して殺害に及んだという痛ましい事件も報告されています。鍵番号の管理は、単なる盗難防止ではなく、命を守る行動でもあります。



卑劣な犯罪から身を守るために、鍵を無防備に置きっぱなしにしないのはもちろん、キーホルダーやキーケースで番号を隠して「キーナンバーを知られない」ことを徹底しましょう。また合鍵には番号が刻印されないため普段は合鍵を使い、純正の鍵は持ち歩かないという選択も、安全性を高める工夫のひとつです。

記事作成: aiyamamoto98

（配信元: ママリ）