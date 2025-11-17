事務を1日で辞めた女性　エクセルの便利機能を伝えたら「誰に向かって言ってるの？」と激怒され……【衝撃エピソード再配信】

事務職は女性に人気の仕事の一つだが、保育園の事務を「1日で辞めた」という経験談が届いた。投稿主は関西の40代女性だ。その保育園は学習塾も経営しており、女性は「しっかりしてるかと思いましたが」と信じられない園の内情を打ち明けた。

「園長の言う通りのやり方でないとヒステリーを起こされる」

その保育園は、制服があるにも関わらず「通勤はスーツ指定」だったという。ほかにも「休日も保護者の印象もあるので言葉遣いや行動に気を付けるよう言われ」るなど、要求が多かった。しかし「パートなので最低賃金」と割が合わなかったようだ。

事務なので当然ながら「Excel、Wordが使えることが条件だったので、経験上得意とする仕事だと思った」という女性。ところが

「150名ほどの園児達のデーターをA4に超細かくプリントアウトし登園したかどうかと全て照らし合わせるように言われたが、Excelのソートで一分あればできることを提案したら、突然園長が切れて『誰に向かって言ってるの？』と激怒された」

園長には反抗しているように見えたのだろうか。データを効率的に処理するエクセルの機能を伝えただけなのに、理不尽に怒られてしまった女性。しかも園長の地雷はあらゆるところにあったようで……

「子ども相手の仕事なのに、子どもに話しかけられて笑顔で話していたら『それまた何してるの！』と激怒され、園長の言う通りのやり方でないとヒステリーを起こされるのでその場で速攻やめました」

と女性は顛末を綴った。この保育園について

「母体が塾を経営している保育園なのでしっかりしてるかと思いましたが、園長があれでは全体のイメージが悪くなってしまいました。やめてせいせいしましたが、今後も子どももそこの塾には通わせないでおこうと思います」

と決意を表明している。

※この記事は2022年11月22日に配信した記事を一部再編集したものです。