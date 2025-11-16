Æü»º¤Î»Â¿·¡Ö»Í¶î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Î®Îï¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡ÈÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¡õÂç·Â¥¿¥¤¥ä¡ÉÁõÈ÷¤Î¡Ö1¿Í¾è¤ê¡×»ÅÍÍ¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡È²°º¬¤Ê¤·¡É¤Ç³«Êü´¶¤â¥¤¥¤¡ª SUV¤¸¤ã¤Ê¤¤Ææ¤Î¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤È¤Ï¡©
¤Þ¤µ¤«¤ÎSUV¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ²°º¬¤Ê¤·¡ß1¿Í¾è¤ê¤Î»Â¿·¥â¥Ç¥ë
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ï31Æü¡Ë¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢Æü»º¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥¢¥ê¥¢¡×¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×EV¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï²áµî¤Ë¥¢¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Ï¡¢Æü»º¤¬2021Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖNISSAN FUTURES¡×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ê¥¢¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¢¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀÇ½¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¢¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä³×¿·Åª¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-4ORCE¡×¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼ÍÑ¥·¥ã¥·¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï1¿Í¾è¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢²°º¬¤Î¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤ÈÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢Áö¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¶õÎÏÀÇ½¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î»ý¤Ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÀ©¸æÀºÅÙ¤ò¡¢¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢Æü»º¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÅÆ°¼ÖÎ¾¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÃµ¤ë»î¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎEV¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î°ìÎã¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥ê¥¢¤È¤Ï³°´Ñ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿ï½ê¤Ë¥¢¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎV»ú·¿¥é¥¤¥È¤Ï¥¢¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥µ¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥¢¥ê¥¢¤ÎÎ®Æ°Åª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Â¤·Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï1¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²°º¬¤Î¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖEV¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Î¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö»ÔÈÎ¼Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Æü»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü»º¤ÎEV³«È¯¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÇÑ»ß¤ä¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢V2Lµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢AC100V¡¦1500W¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤â»Ü¤µ¤ì¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¹Å¤µ¡×¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥ê¥¢¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡2021Ç¯¤Î½é¸ø³«¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢Æü»º¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÌ¤Íè¤ÎEV¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£