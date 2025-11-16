金丸は10日の広島戦で2回1/3をパーフェクト

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」第2戦で韓国代表と対戦する。試合前にスタメンが発表され、「4番・指名打者」に牧秀悟内野手（DeNA）が座った。

前日の第1戦で、侍ジャパンは11-4で快勝。これでトップチームの日韓戦はこれで2017年の「アジア プロ野球チャンピオンシップ」から10連勝となった。

この日、リードオフマンには村林一輝内野手（楽天）が入った。前日に2安打を放った西川史礁外野手（ロッテ）は「5番・左翼」、勝ち越しの3ランを放った岸田行倫捕手（巨人）は「6番・捕手」でスタメン起用された。岡本和真内野手（巨人）はベンチスタートとなった。

先発はドラフト1位ルーキーの金丸夢斗投手（中日）。10日の宮崎合宿での広島との練習試合は、5回途中からマウンドに上がり、2回1/3を無安打無失点2奪三振だった。

韓国代表とは来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドグループCでの対戦が決まっている。2連勝で勢いに乗りたいところだ。（Full-Count編集部）