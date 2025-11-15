REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」

　「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

3位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

4位　AOC 24G42E/11

24G42E/11（TPV Technology）

5位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

6位　Pixio PX246 Wave

PX246 Wave（Hamee）

7位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

8位　G-MASTER GB2470HSU-B6

GB2470HSU-B6（マウスコンピューター）

9位　AOC 24G11ZE/11

24G11ZE/11（TPV Technology）

10位　MAG 274QF

MAG 274QF（MSI）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。