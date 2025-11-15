「REGZAゲーミングモニター」が売れてる！ ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2025/11/15
「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
3位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
4位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
5位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
6位 Pixio PX246 Wave
PX246 Wave（Hamee）
7位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
8位 G-MASTER GB2470HSU-B6
GB2470HSU-B6（マウスコンピューター）
9位 AOC 24G11ZE/11
24G11ZE/11（TPV Technology）
10位 MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
