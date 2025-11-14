仲里依紗「むくみがすっごい取れる」マストアイテムを紹介

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『久々にパッキング動画撮ったけど3泊4日なのに引っ越しレベルのおかしい量になってて相変わらずで草とりまヘイリーに憧れた結果がカンガルーに間違えられそうなオーストラリア旅だから張り切りみみちゃん』という動画をアップ。動画では、仲さんが、オーストラリア旅行のパッキングをする様子を公開。この中で、仲さんが海外旅行の機内でのマストアイテムを紹介してくれました♪

仲さんが、「手荷物パッキングの方にはこちら絶対に必要なんです。足のむくみ取り」とコメントしたアイテムがこちら！

◼︎ふくらはぎマッサージ機

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、デザインなどからこちらが仲さんが紹介されていたものに似ているようです。

Pulio（プリオ） / ふくらはぎマッサージャーV2

足の疲れを解消するマッサージ機。ベルクロで足にフィットさせ、ジッパーで簡単に着用することができます。

左右の足を個別にフットマッサージすることができ、自由に足が動かせるので、作業をしながら装着できるのが嬉しいですね。

立ち仕事などで脚がパンパンに浮腫んでしまう方や、足に疲れを感じる方、運動だけではケアが足りないと感じる方などにおすすめなんだそう♪

◼︎仲さんのマストアイテム

仲さんは「ケンカにならないようにれいなちゃんも買ったんですって」と、一緒に旅行に行く妹さんもこちらのアイテムを購入したとコメント。

そして「むくみがすっごい取れるよ」「海外の時はこれはマジでマスト」「手荷物で大きいバッグに入れて持って行くっていう感じですね」と、機内でのむくみ対策に使うと教えてくれました！

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の他にも仲さんが旅行に持参するアイテムの数々を紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。