【ローソン】6回目の「盛りすぎチャレンジ」開催、人気だった11品を2週にわたって販売

ローソンは11月18日から2週にわたって、全国の店舗で『盛りすぎチャレンジ』を開催する。

価格そのままで、具材や重量を約50%増量して販売する人気キャンペーン。6回目となる今回は、過去の開催で特に人気を博した、計11商品を取りそろえる。うち2商品は11月17日発売。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

〈ローソン「盛りすぎチャレンジ」全11商品〉

販売ラインアップは以下の通り。価格表記はすべて税込。

●11月17日(月)発売商品

〈1〉Uchi Café盛りすぎ!プレミアムロールケーキ(214円)

〈2〉盛りすぎ!ナポリタン(697円)

●11月18日(火)発売商品

〈3〉盛りすぎ!ハムサンド(343円)

〈4〉盛りすぎ!和風シーチキン マヨネーズおにぎり(181円)

〈5〉でからあげクン 3種MIX味(278円)

●11月24日(月)発売商品

〈6〉Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー チョコクリーム&ホイップ(194円)

〈7〉Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン(257円)

〈8〉盛りすぎ!ソース焼そば(538円)

●11月25日(火)発売商品

〈9〉盛りすぎ!カツカレー 中辛(697円)

〈10〉盛りすぎ!ツナたまごサンド(297円)

〈11〉盛りすぎ!高菜明太おにぎり(192円)

◆Uchi Café盛りすぎ!プレミアムロールケーキ

口どけの良さにこだわったクリームを使ったロールケーキ。従来品「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約50%増やした。クリームには、北海道産生クリームを100%使用している。供給可能数量は約373万食。税込214円。

従来品と「Uchi Café盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」

◆盛りすぎ!ナポリタン

ケチャップで味付けし、スクランブルエッグとベーコン、玉ねぎをのせたナポリタン。従来品「大盛ナポリタン」と比較して、麺重量を約50%増やした。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。税込697円。

従来品と「盛りすぎ!ナポリタン」

◆盛りすぎ!ハムサンド

ハムとからしマヨネーズソース、食パンで挟んだサンドイッチ。従来品「ハムサンド」と比較して、ハムの量を約50%増やした。供給可能数量は約117万食。税込343円。

従来品と「盛りすぎ!ハムサンド」

◆盛りすぎ!和風シーチキン マヨネーズおにぎり

出汁と醤油ベースの調味液で炊いたご飯に、シーチキンマヨネーズを具材として入れたおにぎり。従来品「和風シーチキンマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約245万食。税込181円。

従来品と「盛りすぎ!和風シーチキン マヨネーズおにぎり」

◆でからあげクン 3種MIX味

1粒で、からあげクンの定番フレーバー3種「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」の味が楽しめる商品。従来品「からあげクンレギュラー(5個入)」と比較して、総重量が約50%増の6個入で販売する。6個入りで提供する期間は11月18日〜11月24日。ナチュラルローソンでは販売しない。税込278円。

「でからあげクン 3種MIX味」

◆Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー チョコクリーム&ホイップ

チョコクリームとホイップクリームを入れた2層仕立てのシュークリーム。従来品「大きなチョコシュー」と比較して、クリーム(チョコクリームとホイップクリーム)を約50%増やした。供給可能数量は約168万食。税込194円。

従来品と「Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」

◆Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン

ふわふわ･もっちり食感にこだわったシフォンケーキに、北海道産生クリーム入りのホイップクリームをのせた商品。従来品「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50%増やした。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約168万食。税込257円。

従来品と「Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン」

◆盛りすぎ!ソース焼そば

コクのある甘めのソースで炒めた焼そば。従来品「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増やした。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。税込538円。

従来品と「盛りすぎ!ソース焼そば」

◆盛りすぎ!カツカレー 中辛

スパイスの香りやまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛カレー。厚切りのとんかつは、三元豚ロースを使い、柔らかい食感に仕上げた。従来品「新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)」と比較して、とんかつを約50%増やした。店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗(約9,600店)で販売する。税込697円。

従来品と「盛りすぎ!カツカレー(中辛)」

◆盛りすぎ!ツナたまごサンド

たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンで挟んだサンドイッチ。従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増やした。供給可能数量は約147万食。税込297円。

従来品と「盛りすぎ!ツナたまごサンド」

◆盛りすぎ!高菜明太おにぎり

ごま油で和えた高菜･辛子明太子を中具として入れたおにぎり。従来品「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増やした。供給可能数量は約196万食。税込192円。

従来品と「盛りすぎ!高菜明太おにぎり」

ローソンの「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月に初めて開催し、今回で6回目となる。2025年も物価の上昇が続いているため、お得感とインパクトのある同キャンペーンを追加開催するに至ったという。