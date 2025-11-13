アンカー・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン『Soundcore Liberty Buds』を11月13日よりAnker Japan 公式オンラインストア、直営店Anker Store、Amazon、楽天市場、一部家電量販店などで販売を開始する。

【画像】『Soundcore Liberty Buds』商品概要・カラーバリエーション

『Soundcore Liberty Buds』は、「Soundcore」では初となるアクティブノイズキャンセリングを搭載したインナーイヤー型が特徴の製品だ。Libertyシリーズの高い機能性はそのままに、カナル型の没入感とオープンイヤー型の解放感の利点を兼ね備えている。

カラーバリエーションは、ミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルーの3色が用意されている。

Libertyシリーズで最小・最軽量となる片耳わずか約4.9gであり、長時間使用しても耳への負担が少ない。また、取り外し可能なイヤーウィングを4サイズ付属しているため、フィット感を高められる。

機能面では、ハイレゾ再生が可能な高音質コーデック「LDAC」、マルチポイント接続、IP55の防塵・防水規格に対応している。再生時間は、イヤホン単体で最大7時間、付属の充電ケースを合わせると最大30時間となる。4つのマイクとAIノイズ低減機能も搭載されているため、通話などにも音声が届く。

『Soundcore Liberty Buds』は、12,990円（税込）で販売される。

