『緊急取調室』大原櫻子＆高岡早紀がゲスト出演！死刑囚を演じる大原は減量＆髪カットで役作り

本日11月13日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第4話が放送される。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

第4話には、“最年少の女性死刑囚”役で大原櫻子、正義を貫く弁護士役で高岡早紀がゲスト出演。12年のシリーズを通して数々の難敵と渡り合ってきた真壁有希子（天海）が、“女同士の無双血戦”を展開する。

◆「死のパパ活女子」と呼ばれた死刑囚…新たな殺人を告白

金銭トラブルから放火し、パパ活の客とその家族を殺害…「死のパパ活女子」と呼ばれ、世間を騒がせた最年少の女性死刑囚・佐藤礼奈（大原櫻子）。

現在収監中の彼女が、弁護士・清原美香（高岡早紀）に新たな殺人を告白したことから、事態は思わぬ方向へ。キントリの面々とともに取調べに乗り出した有希子は、想像を絶する女同士の闘いへと身を投じていくことになる。

アイドルのような可憐ないでたちと笑顔をまとって現れた礼奈は、終始のらりくらりとした態度。無邪気かつ曖昧な供述に、さすがの有希子も振り回され続けることに。

しかも、敵は礼奈だけではない。有能な弁護士である清原が、人権尊重の観点から取調室での立会いを要求。 断固拒否するキントリに対し、一歩も引かぬ構えを見せる。

礼奈と清原――底知れぬ女性たちと真っ向から向き合い、極限の攻防戦を展開する有希子。はたして有希子は、どんな手で真相につながる突破口を開くのか。そして、そこから浮かび上がる“言葉を失う真実”とは。

◆大原櫻子、役作りのため減量＆髪をバッサリとカット

撮影に向け、ゲスト出演者も意欲満々。

大原櫻子は、「とても挑戦的な役。出演が決まった時は、ぶわっと緊張感があふれてきました」という死刑囚・礼奈を演じるにあたり、見た目からも死刑囚だと分かるよう、進んで減量。

「食事面では毎食前にキャベツを4分の1玉食べ、運動面では水泳にハマっていたこともあって、行ける日には1500メートル泳いだりしました」と節制の日々を振り返る。

さらにビジュアル面では、礼奈がパパ活をしていた頃からのトレードマークである私服、漆黒フリルワンピースとの兼ね合いも考慮しながら、かつてない被疑者像を追求。さらなるインパクトを求め、自ら「ボブにします？」と提案し、セミロングの髪をバッサリとカットしたという。

そんななか、舞台『桜の園』（2024〜2025年）で親子役を演じた天海と、ついに取調室で対峙。

「今回は取調官と死刑囚という、まったく違う関係性。撮影前は不思議な感覚でしたが、一言セリフを交わしたら、すんなりと関係性が成り立った感覚があり、ホッとしました」と胸の内を明かす大原。

揺るぎなき信頼感のもと、天海と大原が縦横無尽に繰り広げる“女の闘い”とは。新たな化学反応に注目だ。

◆高岡早紀が、満を持して天海と初共演！

かたや、依頼人・礼奈の人権を守るため奔走する弁護士・清原を演じる高岡早紀は、天海と初共演。

「天海さんとは長く友人関係ではありましたが、仕事でご一緒するのは今回が初めて。撮影がとても楽しみでした。しかし、それが『緊急取調室』とは…」と、緊張をにじませる。

そんな高岡にとって、今回は刺激あふれる撮影となったよう。「天海さんのリードで現場は終始和やか。楽しく撮影させていただきました」と力を込める一方、「取調べのシーンでは、天海さんがセットに入ってきた瞬間に空気が引き締まり…。飲み込まれないように頑張る必要がありました（笑）」と、俳優としての正念場についても言及。第4話の肝となる“女の闘い”への期待を煽っている。

◆大原櫻子（佐藤礼奈・役）コメント

キントリファンとして、ゲスト出演が決まった時は心からうれしかったです！と同時に、ぶわっと緊張感があふれてきました。

今回は死刑囚役ということで、まずは減量。食事面では毎食前にキャベツを4分の1玉食べ、運動面では水泳にハマっていたこともあって、行ける日には1500メートル泳いだりしました。

また、衣装が想像していたよりも真っ黒でボリュームのあるフリルワンピースだったので、髪型もちょっとインパクトのあるものにしたいな、と。監督に冗談半分で「ボブにします？」と提案したところ、吟味の末にご快諾いただけたので、覚悟を決めてバッサリ切りました（笑）。

実は、天海祐希さんと鈴木浩介さんとは今年、舞台『桜の園』でも共演させていただきました。同作では天海さんと親子の役でしたが、今回は取調官と死刑囚という、まったく違う関係性。撮影前は不思議な感覚でしたが、一言セリフを交わしたら、すんなりと関係性が成り立った感覚があり、ホッとしました。

また、撮影現場はとても和気あいあいとしていて、皆さま仲良くお話しされているのに、いざ撮影が始まると、まったく違う顔に豹変する姿を目の当たりにし、毎回ビックリもしました！

礼奈は私自身にとって、とても挑戦的な役です。親に捨てられ、生きるためにパパ活を始めた挙句、人を殺してしまった悲しい過去を背負った礼奈は、何を思って今を生きているのか――。最後にすべてが明かされます。ぜひご覧ください。

◆高岡早紀（清原美香・役）コメント

天海祐希さんとは長く友人関係ではありましたが、仕事でご一緒するのは今回が初めてなので、撮影がとても楽しみでした。しかし、それが『緊急取調室』とは…。緊張しましたが、天海さんのリードで現場は終始和やか。楽しく撮影させていただきました。

撮影現場ではスタッフ・出演者の方々の見事なチームワークが素晴らしく、12 年間という長い歴史を感じることができ、感動いたしました。そんな中、取調べのシーンでは、天海さんがセットに入ってきた瞬間に空気が引き締まり…。飲み込まれないように頑張る必要がありました（笑）。

私も出演させていただいた第4話では、またも衝撃の結末が待ち受けています。視聴者の皆さまにも楽しみにしていただけたら、大変うれしいです。