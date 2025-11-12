¡Ú¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Û¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¥×¥ê¥ó¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯12·î¾å½Ü¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¡ØPastel¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥×¥ê¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¤¬Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹#C-pla¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥×¥ê¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ò¾Ò²ð¡£
¡ä¡ä¡äPastel¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥×¥ê¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ ¡É¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¥Ö¡¼¥à¡É ¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä5¼ï¤¬¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹#C-pla¸ÂÄê¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¤Î ¡É¤Ê¤á¤é¤«¤µ¡É ¤ä¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¡£¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡¢¥Ë¥ã¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó ¥¢¡¦¥é¡¦¥â¡¼¥É¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¤Î5¼ïÎà¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¥×¥ê¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
¡ä¡ä¡äPastel¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥×¥ê¥ó¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Ï1984Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ ¡É¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¥Ö¡¼¥à¡É ¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä5¼ï¤¬¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹#C-pla¸ÂÄê¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡¢¥Ë¥ã¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó ¥¢¡¦¥é¡¦¥â¡¼¥É¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¥×¥ê¥ó¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥ê¥ó¤Î5¼ïÎà¡£
¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¡×¤Î¥×¥ê¥ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£