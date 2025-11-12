【「ELDEN RING NIGHTREIGN」DLC「The Forsaken Hollows」】 12月4日 発売 価格：1,760円

フロム・ソフトウェアは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」のDLC「The Forsaken Hollows」を12月4日に発売する。価格は1,760円。

本DLCでは新たに2体の夜渡り（プレイアブルキャラクター）が追加。神秘に優れた「学者」と筋力と信仰に優れた「葬儀屋」で夜に挑めるようになる。

また、新たに2体のボスも追加。詳細は明かされていないもののどこか天使を思わせる風貌のビジュアルが公開されている。さらに、地変についても「大空洞」と呼ばれるリムベルトの地下深くにある穴が追加となる。「大空洞」では神性の塔や古い民が遺した廃墟、神殿などが散在している模様だ。

DLCについてはアナウンスメントトレーラーが公開されており、「ELDEN RING」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」に登場した敵、新たな夜渡りのアーツ、「DARK SOULS」シリーズのアルトリウスらしき敵などを確認できる。

