齊藤京子、ドラマで共演する水野美紀は「カッコよくて、もう大好きになりました」

女優の齊藤京子（28歳）が、11月11日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。ドラマで共演している女優・水野美紀について「カッコよくて、もう大好きになりました」と語った。



連続ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演している齊藤京子と水野美紀が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



齊藤に水野の印象をたずねると、「本当にカッコいいなって毎日思いますね。当たり前かもしれないけれど本当にプロで、それがカッコよくて、もう大好きになりました」と語る。



水野も齊藤について「この若さなのに浮ついた感じがないというか。地に足が着いている感じというか。浮ついてない。調子に乗ってない」と語った。