Image: Shutterstock.com

今年Apple（アップル）が発売したiPhone 17シリーズとiPhone Airのフロントカメラは、12メガピクセルから18メガピクセルに進化しただけではなく、写真のセンターフレームやデュアルキャプチャビデオ撮影にも対応しました。

来年登場が予想される新型モデルのカメラ性能はどう進化するのか気になるところですが、フロントカメラについては2年連続で大アップデートになる可能性が出てきました。

フロントカメラが18MPから24MPに？

JPモルガンの最新調査レポートによると、iPhone 18シリーズのすべてのフラッグシップモデルのフロントカメラは24メガピクセルに進化するとのことで、iPhone 18やiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Air 2に加えて折りたたみiPhoneが対象モデルとして予想されています。

しかし、iPhone 16eの後継機モデルになるとウワサされているiPhone 17eとiPhone 18eのフロントカメラは引き続き12メガピクセルになるとのことです。

Image: Apple

ちなみに、先日購入したiPhone 17 Pro Maxを使って筆者も何度かセルフィーを撮影してみましたが、iPhoneを縦に持ったまま横向きの写真が撮影できる点も含めて想像以上にフロントカメラのアップグレードに満足しています。

2年連続でフロントカメラの画素数アップが実現するかはまだわかりませんが、iPhone 17シリーズを超える魅力的なカメラ性能を備えたiPhoneの登場に期待したいですね。

Source: MacRumors