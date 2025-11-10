Amazonにて、人気の家電ブランド「ダイソン」がタイムセールを実施中。人気のコードレススティック掃除機やドライヤーなど、対象商品をお得にゲットするチャンスです。

40％軽量化したコードレススティック掃除機が22％オフでお得

人気の家電ブランド「ダイソン」のコードレススティック掃除機「Dyson V8 Slim Fluffy」が、22％オフの29,800円（税込）で販売されています。

↑「Dyson V8 Slim Fluffy」

「Dyson V8 Slim Fluffy」は、日本のコンパクトな住宅のために設計されたクリーナーヘッドを搭載。航空機に使用されるアルミニウム製のブラシバーを採用することで軽量化を実現し、従来のモデルから40%小さく、軽くなりました。これによりスムーズな取り回しが可能になり、壁際や家具の下、隙間などの掃除も簡単に行なえるようになったとしています。

モーターには、ダイソンデジタルモーターV8を搭載しており、毎分最大107,000回転のパワフルな吸引力を実現しているとのこと。軽量化を実現しながら従来のパワフルさを保ち、最長40分間変わらない吸引力での清掃が可能です。

↑40％軽量化しつつも、デジタルモーターV8の力で強力な吸引力はそのまま

加えて、付属のヘッドやノズルを付け替えれば、ハンディクリーナーや布団クリーナーとしても使用可能なため、1台3役で日々の掃除をサポートしてくれます。ゴミが溜まったら、ワンタッチでゴミを捨てられるのもうれしいポイント。

パワフルさは従来のままに、小さく軽いコードレススティック掃除機「Dyson V8 Slim Fluffy」をこの機会にお得にゲットしてみてはいかがでしょうか。

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy (SV10K EXT BK) スティック ハンディクリーナー サイクロン【より小さく。より軽く。性能はそのままに。】 Dyson(ダイソン) \29,800 （2025/11/10 14:55時点 | Amazon調べ）

