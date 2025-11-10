¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÄ¶¹ëÅ¡¤ËÁûÁ³¡ÖÌ´¤Î¹ñ¤«¤Ã¤Æ¡×¡¡Êª¸ì¤ë554²¯±ß·ÀÌó¡ÄÂçÃ«¤â³Ú¤·¤ó¤À¡È¶õ´Ö¡É
¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¹ëÅ¡¤Ë¶Ã¤
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¼«Âð¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤¬¾·¤«¤ì¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎµÙÂ©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¡Âð¤¹¤²¤§¤Ê¤¡¡×¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡×¤È¡¢¸Ä¿ÍÂð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤³¦°ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¥Ù¥Ã¥ÄÂð¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥ÈÂÐ·è¤Ë»²²Ã¡£Áª¼ê¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë·ãÆ®¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥Ã¥ÄÅ¡¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤µ¤ÏºòÇ¯¥ª¥Õ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¸å¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¥Ê¥¤¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¼Â»Ü¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤ä²ÈÂ²¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÏÁ´¤Æ¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤¬Á´Éô¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¼«Âð¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï²¶¤¿¤Á¤ò²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ëÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ã¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤â´°àú¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«Ì´¤Î¹ñ¤«¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÀ¨¤«¤Ã¤¿w¡×¡Ö¼«Âð¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¢¥¤¥¤ÅÛ¤À¡×¡Ö¡ÈÁ´Éô¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡É¤È¤«²¦ÍÍ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È2021Ç¯¤«¤é12Ç¯Áí³Û3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó554²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤Ï2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ëÅ¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë