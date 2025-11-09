【浅見めいプロデュース】透けキラ質感♡エーメイクの新作ハイライトパウダーが登場

Z世代に圧倒的な人気を誇る浅見めいさんがプロデュースするコスメブランド『A/mAke（エーメイク）』から、待望の新作ハイライト「ジェムグロウハイライト」が登場します。触れると指が沈むほどのやわらかい質感で、肌にぴたっと密着。微細なパールが織りなす“透けキラ”な輝きで、まるでガラスのようにうるツヤな肌を叶えます。数量限定なので、早めのチェックがおすすめです♡

透けてキラめく♡“ジュエリー肌”を叶える秘密

「エーメイク ジェムグロウハイライト」は、ぷにっとした質感が特長のハイライトパウダー。

水分を含んだようなしっとり感で粉飛びしにくく、指でのせてもムラになりにくい設計です。多彩なカラーの微細パールが光をキャッチし、肌の内側から発光するようなツヤをプラス。

重ねるほど輝きが増す設計で、ナチュラルメイクにも華やかメイクにもマッチします。

3色展開でなりたい肌印象を自由に演出

ミルクアイボリー

シマーベージュ

ペールブルー

カラーは「ミルクアイボリー」「シマーベージュ」「ペールブルー」の全3色（各1,430円税込）。

ミルクアイボリーは上品で透明感のある仕上がり、シマーベージュは自然に肌になじみ、ペールブルーは澄んだ光で抜け感をプラス。

Tゾーンや頬など、光を集めたい部分にブラシや指でポンポンと重ねるだけで、まるでジュエリーのようなツヤ玉肌が完成します。

全国発売スケジュールをチェック！

11月5日(水)からｍｓｈ公式オンラインストアで予約受付を開始（11月12日以降順次発送）。11月中旬からQoo10ストア、11月17日(月)から全国のドン・キホーテにて順次発売予定です。

12月中旬には全国のドラッグストアやバラエティショップでも展開される予定。人気アイテムのため、店舗によっては早期完売の可能性も。気になる方は見逃さないで♪

進化するツヤメイクの新定番、エーメイクの輝きを

「エーメイク ジェムグロウハイライト」は、韓国メイクトレンドにもぴったりな“透けキラ”質感が魅力。

頬全体にふんわり広げても、Tゾーンにポイント使いしても自然に溶け込み、光のヴェールをまとうようなツヤ肌を演出します。

日常から特別な日まで、自分の魅力をさりげなく引き立ててくれる頼れる一本。ツヤを味方に、肌も気分もきらめく季節を楽しんで♡