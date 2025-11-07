「99％カイシュウのおかげ」95分に決勝弾の韓国代表MF、絶妙アシストの佐野海舟に感謝！ブンデスで絶不調のマインツ、欧州戦線は全勝
現地11月６日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズ第３節で、佐野海舟と川粼颯太を擁するブンデスリーガ17位のマインツが、セリエA最下位のフィオレンティーナとホームで対戦。２−１で逆転勝利を収め、開幕３連勝を果たした。
途中出場で大仕事をやってのけたのが、佐野だ。ブンデスリーガで出場機会確保に苦しんでいる川粼がフル出場した一方、同リーグでフルタイム出場継続中の24歳の日本代表MFは60分から出場。すると、１−１に追いついて迎えた90＋５分だった。
ゴール前の左サイドでボールを持った佐野は、鋭い切り返しを見せた後に右足で絶妙なクロスを供給。これに33歳の韓国代表MFイ・ジェソンがヘッドで合わせ、土壇場で勝ち越しに成功した。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、イ・ジェソンが試合後にインタビューに対応。自身の決勝点をアシストしたチームメイトに感謝を示した。
「このような結果は明らかに素晴らしく、本当に気持ちが良い。後半はより良いプレーができ、勝利を掴む意欲で満ちていた。僕のゴールは99％カイシュウのクロスのおかげだ」
ECLで好結果を残しているマインツだが、ブンデスリーガでは降格圏に低迷。９節を消化した時点で、１勝２分６敗と絶不調だ。欧州戦線で掴んだ勢いを国内リーグに持ち込めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「99％カイシュウのおかげ」と言わしめた絶品アシスト
