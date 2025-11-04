11月4日23時59分まで開催中のAmazon「スマイルSALE」は最終日を迎えた。既報のとおり、FireタブレットなどのAmazonデバイス、各メーカーのイヤフォンなども低価格となっているが、コーラゼロや頭痛薬、ティッシュといった日用品もセール対象となっている。4日16時に編集部が確認したところ、「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」は通常2,352円のところ11％ OFFの2,082円だった。

そのほか「コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本」は10％ OFFの2,117円、「コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本」は11％ OFFの1,865円、「サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本」は16％ OFFの1,898円で販売中。

さらに「by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト」は10％ OFFの2,342円、「by Amazon パックご飯 国産米 100% 低温製法米 180g ×24個」は18％ OFFの2,807円、「【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠」は10％ OFFの1,386円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください