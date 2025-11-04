ミス・コリア出身女子ゴルファー、“美レッグライン”際立つミニスカ姿にファン釘付け！「眩しいぐらいに綺麗」【PHOTO】

ミス・コリア出身の韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの近況が話題だ。

《写真》キム・ソルビ、“驚異”の神スタイル

キム・ソルビは最近、インスタグラムで「試合、スリクソンで頑張ってみます♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、赤の長袖トップスに黒のミニスカートを組み合わせたゴルフウェアコーデのキム・ソルビが写っている。黒のサンバイザーを被り、ゴルフクラブを手に持ち、華やかなスマイルをカメラに向けている。

トップスからは遠目からでも伝わるメリハリが伝わり、ミニスカートでモデルさながらの美脚も披露したキム・ソルビ。彼女の投稿には「モデルが可愛い」「眩しいぐらいに美しい！」「写真が本当に綺麗に取れてる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。