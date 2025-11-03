【今週の12星座タロット占い】2025年11月3日〜11月9日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？

今週（2025年11月3日〜11月9日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？　早速気になる結果をチェックしてみましょう。

第３位　獅子座


『恋愛面では世間の基準を無視しましょう』

｜総合運｜　★★★★☆

大事にしたいものが割と多いのですが、そのどれもに同じ課題があるようです。派手にチャラチャラした自分を見せるより、かなり地味なキャラクターを見せる方が上手くいくことが増えるでしょう。仕事や公の場では「能ある鷹は爪を隠す」をテーマにしていくと良いです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆

様々な工夫をしていきます。そのどれもが一般的な方法だとあまり意味がなく、自分達独自のものだけが効果があるようです。先にたっぷりイメージをするようにしましょう。シングルの方は、過去に縁があった人には見向きもしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がとにかくいつも一緒にいたい時です。

｜時期｜

11月5日　嬉しい発見がある　／　11月9日　周囲に自分の情報を広める

｜ラッキーアイテム｜

海辺

第２位　牡牛座


『恋愛面では相手の気持ちを信じましょう』

｜総合運｜　★★★★☆

自分で様々なことを考えなくても、代わりに考えてくれる人がいたり勝手に状況が動いたりするようです。不満なこともありますが、大事にされている実感もあるでしょう。仕事や公の場ではあまり他の人とは関わらないようにします。自分のことをマイペースに取り組んでいくでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆

自分ではコントロールできないようなことが起きそうです。でも、悲観的にならず、柔らかく考えて、きっと愛されているのだなと捉えておくと良いでしょう。シングルの方は、恋愛中心に生きていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの周辺の人達が去っていくように動いています。

｜時期｜

11月8日　守ってもらえる　／　11日9日　腑に落ちないことがある

｜ラッキーアイテム｜

チョコレートドリンク

第１位　水瓶座


『恋愛面では怒りの矛先に気をつけましょう』

｜総合運｜　★★★★★

達成したいと思っていたことを達成して、自分を信頼できる度合いがアップするでしょう。仕事や公の場では自分の存在をもっと目立たせたくなるようです。影に埋もれていたくない気持ちが強くなります。

｜恋愛運｜　★★★☆☆

色々と戦うことが増えそうです。ライバルや邪魔者と戦うのは良いですが、肝心の本命の人と戦ってしまうことがないように気をつけましょう。シングルの方は、小さなことでも悩みがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりお世話をやいてくれます。

｜時期｜

11月7日　力を入れ直すことがある　／　11月8日　収穫がある

｜ラッキーアイテム｜

ヘアアクセサリー

あなたの星座はいかがでしたか？　運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞