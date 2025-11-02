「非常に知的な選手だ」コペンハーゲン鈴木淳之介が移籍後初ゴール＆MOM選出！ 好パフォーマンスに指揮官が賛辞「今後、我々はその存在の大きさを実感するだろう」
今夏に湘南ベルマーレからデンマーク１部のコペンハーゲンに赴いた鈴木淳之介が、移籍後初ゴールを決めた。
現地11月１日、スーペルリーガの第14節が行なわれ、コペンハーゲンはホームでフレゼリシアと対戦。３−２で勝利を収めた。
前節に引き続き、右SBで先発した鈴木は２−１で迎えた77分、ペナルティアーク付近で味方からのパスを受け、左足を振る。ニアサイドを突いたシュートでゴールネットを揺らした。
フル出場を果たし、勝利に貢献した日本代表DFは、クラブ公式によればファン投票でマン・オブ・ザ・マッチに選出されたという。好パフォーマンスにヤコブ・ニーストルップ監督が賛辞を贈った模様。デンマークの国営放送局『TV２』が伝えている。
「彼は非常に知的な選手だ。加入して最初の２か月は足首の怪我で欠場していたし、英語はまだ話せない。日本からデンマークまでは遠く、家族とも離れている。それでも、彼は人間関係を築き上げ、戦術面でも揺るぎない信念を持ってプレーしている。今後のシーズンで、我々はその存在の大きさを実感するだろう」
また、『TV２』は「コペンハーゲンの危機に明るい材料があるとすれば、間違いなく鈴木はその一つだ」と報じる。リーグで最多優勝16回を誇る昨季王者は、今季はここまで７勝４分け３敗の戦績で暫定４位。首位とは勝点５差でやや後れを取っている。
さらなる上位浮上のため、鈴木にかかる期待は小さくない。チームは次戦、チャンピオンズリーグでプレミアリーグの強豪トッテナムと相まみえる。欧州最高峰の舞台で鈴木はどんなパフォーマンスを見せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
現地11月１日、スーペルリーガの第14節が行なわれ、コペンハーゲンはホームでフレゼリシアと対戦。３−２で勝利を収めた。
前節に引き続き、右SBで先発した鈴木は２−１で迎えた77分、ペナルティアーク付近で味方からのパスを受け、左足を振る。ニアサイドを突いたシュートでゴールネットを揺らした。
フル出場を果たし、勝利に貢献した日本代表DFは、クラブ公式によればファン投票でマン・オブ・ザ・マッチに選出されたという。好パフォーマンスにヤコブ・ニーストルップ監督が賛辞を贈った模様。デンマークの国営放送局『TV２』が伝えている。
また、『TV２』は「コペンハーゲンの危機に明るい材料があるとすれば、間違いなく鈴木はその一つだ」と報じる。リーグで最多優勝16回を誇る昨季王者は、今季はここまで７勝４分け３敗の戦績で暫定４位。首位とは勝点５差でやや後れを取っている。
さらなる上位浮上のため、鈴木にかかる期待は小さくない。チームは次戦、チャンピオンズリーグでプレミアリーグの強豪トッテナムと相まみえる。欧州最高峰の舞台で鈴木はどんなパフォーマンスを見せるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集