成城石井（横浜市西区）が、福袋「成城石井 福袋 2026」の予約受付を11月1日から開始します。店頭受取ウェブ予約サービスで申し込む「店頭限定福袋」4種と、公式オンラインショップなどで予約する「オンライン限定福袋」30種の計34種を発売。全てのラインアップにオリジナルバッグ「成城石井 ショッピングバッグ」が付属。ショッピングバッグは「店舗限定福袋」が「ライトシナモン」か「パールピンク」で、「オンライン限定福袋」が新色「ネイビーオレンジ」になっています。

【写真】ショッピングバッグ新色「ネイビーオレンジ」オシャレ！ 中身は？ 豪華な福袋を一挙、公開！

「店舗限定福袋」は、アンナファッジョ カラメルビスケットや成城石井 蜂蜜かりんとう 黒丸など計7種が入った「成城石井 人気のお菓子セット」（2700円、以下、税込み）、「AUCHON フラワーピーチティー TB」や「成城石井＆新宿中村屋 ビーフカリー」など計6種が入った「成城石井 人気のグロサリーセット」（3240円）、「マルレ ドライイチジク カット」や「B&B メープルクッキー」など計8種が入った「成城石井 洋菓子詰め合わせ」（3780円）がラインアップ。

「オンライン限定福袋」はパーティーセット、バイヤースペシャルセレクトセット、ベストヒットセット、まとめ買いセットという4つのテーマに合わせてラインアップ。

パーティーセットでは、「成城石井 フランス産チーズを楽しむアソート」や「成城石井 スモークサーモンスライス」など計7種を収めた「冬のオードブルセット」（6000円）、バイヤースペシャルセレクトセットでは、「ハンターズ 黒トリュフフレーバーポテトチップス」や「成城石井自家製 発酵バターのショートブレッド」など計7種を収めた「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ」（5000円）、ベストヒットセットでは「成城石井 豚肉と塩のみでつくったハモンセラーノ12ヶ月熟成 薄切り」や「成城石井 かずのこチーズ」など計6種を入れた「『デイリー部門』2025年ベストヒット商品5点詰合せ」（5400円）、まとめ買いセットでは「成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆100％オーガニックアイスコーヒー無糖12本」（6100円）などが登場します。

また、成城石井は、12月25日から一部店舗で、オリジナル人気商品を詰め合わせた「ニューイヤーバッグ」のほか、猿田彦珈琲やヤマモリなど人気メーカーの「ニューイヤーバッグ」など全6商品を発売します。

