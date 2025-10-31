¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¤Ç¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñー¥¯¡ÉÂè4ÃÆ¡¡ÌÜ¹õÏ¡¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤Ë
¡¡11·î7Æü19»þÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñー¥¯¡ÉÂè4ÃÆ¤¬3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤SP¡Ù11·î7ÆüÊüÁ÷²ó¤Î½Ð±é¥Áー¥à¡Ë
¡¡1992Ç¯¤è¤ê18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø´Ø¸ý¹¨¤ÎÅìµþ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñー¥¯¡Ù¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÉü³è¤·¡¢¡ÈËÜ²È¡É¤Î»ÙÇÛ¿Í ´Ø¸ý¹¨¤«¤é¤âÄ¾¡¹¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ´ë²è¤¬¡¢º£²ó¤ÇÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡½Ð±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¡ÊTBS¡Ë¥Áー¥à¡¢¸þ°æ¹¯Æó½Ð±é¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS¡Ë¥Áー¥à¡¢Snow Man¥Áー¥à¤Î»°¤ÄÇÃÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¥Áー¥à¤Ï¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÜ¹õ¡£¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¥Áー¥à¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÈÎÜ¡õÀî±ÉÍûÆà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¤½¤·¤Æ¸þ°æ¤¬»²Àï¡£Snow Man¤Ï´äËÜ¾È¡¢¥é¥¦ー¥ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Î6¿Í¤Ç¥É¥é¥Þ¥Áー¥à¤ËÄ©¤à¡£»ÙÇÛ¿Í¤Ïº£²ó¤â¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¡¢Éû»ÙÇÛ¿Í¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Ã´Åö¡£
¡¡¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ëºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñー¥¯¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÌó19Ç¯¤Ö¤ê¡£¤µ¤é¤Ë½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÌÜ¹õ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¥Áー¥à¤Ï¡¢¥àー¥É¥áー¥«ー¤Î¸þ°æ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÏËÜ²È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ç¥ê¥½¥Ð¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¡Ù¤¬¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñー¥¯¡ÙÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë